«Дневной дозор»:  почему Моглино «не выстрелило»?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Почему Моглино "не выстрелило"»? Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Особой экономической зоне промышленного типа «Моглино» в Псковском районе в этом году исполняется 12 лет. За это время вокруг этой ОЭЗ было всякое… И интриги, и скандалы, и расследования, а ещё обвинения в коррупции, неэффективном использовании площадей и бюджетных денег. Были поездки чиновников в Сингапур — в попытке повторить успех тамошнего экономического чуда. Были и выступления псковских предпринимателей с протестами по поводу всей этой затеи…
Словом, было много всего. Но спустя 12 лет «Моглино», по устоявшемуся общественному мнению, так и «не взлетело», не стало «локомотивом псковской экономики» и не обеспечило существенные вливания в региональный бюджет. Некоторое время назад Минэкономразвития дало оценку всем особым экономическим зонам страны. «Моглино», в сравнении с прошлым годом, свои показатели улучшило. И с 92% попало в так называемую «зелёную зону» по эффективности.
Но это — лишь цифры федеральной статистики. Последнее производство, которое открыли на территории ОЭЗ на памяти псковичей — «Титан-Полимер». И то, было это два года назад. Да, появление новых резидентов периодически обсуждается… Но граждане не видят, чтобы за забором на «моглинской поляне» множились заводы и фабрики. Напротив, территория, по мнению псковичей, сейчас выглядит довольно пустынной. Вот и начинают люди рассуждать: а что, собственно, не так?
А придраться, действительно, есть к чему. С одной стороны, «кадровая чехарда». Вначале псковской экономической зоной руководила госпожа Торбич, которая затем была отправлена в отставку из-за уголовного дела. За ней «у руля» встал Олег Бедских, ранее занимавший должность заместителя директора управляющей компании. После — Наталья Юшко, а ещё позднее — Антон Яковлев, который, к слову, этим летом также покинут пост исполняющего обязанности гендиректора.
На этом «моглинские сложности» не окончились. Экономическая зона строилась, во многом, с расчётом на Европу. В неё вкладывались миллиарды бюджетных средств. И это было ещё до присоединения Крыма. После этого Россия попала под первую волну санкций. А затем, в 2022 году - все расчёты на привлечение сюда европейских инвесторов и создание западных предприятий были отложены по геополитическим причинам.
В других регионах страны такие вот особые экономические зоны «выстреливают». У нас же «Моглино», по оценкам экспертов, так и не стало эффективным. Да, создана инфраструктура. Да, есть резиденты (но, откровенно говоря, их не так уж и много). Так можно ли говорить, что «Моглино» стало локомотивом псковской экономики? Во время подготовки программы «Дневной дозор» мы искали ответ на этот вопрос.
11 июля в рамках сессии Псковского областного Собрания депутатов прошёл парламентский час, посвящённый «Моглино».
Примечательно, что ответ перед депутатами в ходе этой процедуры держал не руководитель особой экономической зоны «Моглино», не вице-губернатор, курирующий экономическое направление, и даже не председатель профильного комитета. С докладом перед депутатами выступила временно исполняющая обязанности председателя комитета по экономической политике и инвестиционному развитию Марина Аникеева.
Она отметила, что «Моглино» было создано в 2012 году для того, чтобы привлечь в экономику региона инвестиции. Строительство этой экономической зоны было поэтапным. Территория площадки расположилась на 215 гектарах, появились сети водоснабжения, водоотведения, очистные сооружения, подстанции, автомобильные дороги, водозабор, административно-бытовое здание. Однако с момента принятия решения о создании «Моглино» «произошли существенные изменения» — были введены сначала коронавирусные ограничения, а затем — целые пулы политических и экономических пакетов санкций. Это повлияло на привлечение инвесторов из-за рубежа. А именно на них было нацелено создание зоны «Моглино», ведь наряду с таможенными преференциями заграничные инвесторы могли получить и налоговые льготы. Как итог, сейчас в «Моглино» 15 компаний-резидентов. Семь из них активно выпускают свою продукцию.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания
Врио председателя профильного комитета постаралась доказать, что дела с «Моглино» обстоят хорошо. Ссылалась на показатель эффективности, озвученный Минпропторгом, перечисляла предприятия, созданные на них рабочие места, объёмы выручки. И тем не менее, по итогам доклада без вопросов от депутатов не обошлось. Представители разных фракций поинтересовались и средней заработной платой на площадке, и объёмом инвестиций из областного бюджета при создании инфраструктуры особой экономической зоны, и размером налоговых отчислений в бюджет.
Оказалось, что на инфраструктуру «Моглино» только из областного бюджета было выделено 300 миллионов рублей (и это лишь 1% от суммы, на условиях софинансирования). При этом за всё время «Моглино» заплатило только 350 миллионов налогов. И основная их часть ушла в федеральный бюджет. А вот и «вишенка на торте»: людей, как оказалось, в экономической зоне работает далеко не так много, как заявлялось на заре её создания. Да и зарплата у них ниже среднего показателя по региону.
Нужно сказать, что реакция на все эти «коллизии» отлично читалась на лицах депутатов. После доклада о настоящем и будущем «Моглино» первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко заострил внимание на том, что экономическая зона региону нужна была не только для привлечения инвестиций, но и для увеличения налоговых отчислений. По первому пункту работа идёт. А вот по второму...
Помимо этого, первый секретарь Псковского обкома КПРФ пожелал «Моглино», чтобы у экономической зоны «не так часто менялись руководители», ведь «кадры решают всё».
Вопросы к «управленческой модели» имеются и у экономического обозревателя Алексея Овчинникова. Он отметил, что на фоне положения дел в «Моглино» можно было бы предположить, что сама по себе модель экономических зон в России не оправдала себя. Однако это предположение было бы неверным. Ведь в нашей стране есть и позитивные примеры работы ОЭЗ.
Другой вектор развития особой экономической зоны «Моглино» предложил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по промышленности и торговле, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Ко всему прочему он не согласился с теми, кто называет «Моглино» неэффективной зоной, а в качестве довода напомнил, что в Псковском районе «реализуются достаточно большие проекты». Последний крупный — «Титан-Полимер». И он продолжает развиваться, подчеркнул Александр Козловский.
«Я семь лет здесь воюю с ветряными мельницами, как многие считают», — такой фразой описал положение своей компании, резидента «Моглино», Дмитрий Ходас — гендиректор ПАО «Айс стим Рус». Он подчеркнул: предприниматели со своей стороны делают всё, что от них зависит, чтобы особая экономическая зона работала как положено. Однако этого недостаточно, ведь «конечный продукт» зависит и от других факторов.
То, что «Моглино» не «выстрелит», было наперёд известно даже некоторым депутатам. Такую точку зрения озвучил псковский промышленник, директор холдинга NPN Игорь Савицкий. Он отметил, что, во-первых, это связано с удалённостью особой экономической зоны от города, во-вторых, с транспортной доступностью (планировалось, что на предприятиях там будут трудоустроены 4 тысячи работников... а если так, то как им добираться до города?). Экономическое обоснование, предшествовавшее проекту, Игорь Савицкий назвал «халтурой экономистов», на основании которой нельзя было принимать решение на несколько миллиардов рублей.
Почему «Моглино» пока не стало «локомотивом экономики»? На этот вопрос наши сегодняшние собеседники отвечают по-разному — винят неверную управленческую модель, кивают на «кадровую чехарду», пеняют на санкции недружественных стран Запада… Всё это имеет место быть. Но другой вопрос — как теперь переломить эту ситуацию — пока остаётся открытым.
Добавим: в Псковской области, однозначно, есть и те, кто с формулировкой «Моглино — неэффективная зона» не соглашается. И как раз им переубеждать всех, кто считает иначе, придётся конкретными решениями и весомыми результатами.
Светлана Пикалёва