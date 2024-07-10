Экономика

«Дневной дозор»: почему Моглино «не выстрелило»?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Почему Моглино "не выстрелило"»? Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Особой экономической зоне промышленного типа «Моглино» в Псковском районе в этом году исполняется 12 лет. За это время вокруг этой ОЭЗ было всякое… И интриги, и скандалы, и расследования, а ещё обвинения в коррупции, неэффективном использовании площадей и бюджетных денег. Были поездки чиновников в Сингапур — в попытке повторить успех тамошнего экономического чуда. Были и выступления псковских предпринимателей с протестами по поводу всей этой затеи…

Словом, было много всего. Но спустя 12 лет «Моглино», по устоявшемуся общественному мнению, так и «не взлетело», не стало «локомотивом псковской экономики» и не обеспечило существенные вливания в региональный бюджет. Некоторое время назад Минэкономразвития дало оценку всем особым экономическим зонам страны. «Моглино», в сравнении с прошлым годом, свои показатели улучшило. И с 92% попало в так называемую «зелёную зону» по эффективности.

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Но это — лишь цифры федеральной статистики. Последнее производство, которое открыли на территории ОЭЗ на памяти псковичей — «Титан-Полимер». И то, было это два года назад. Да, появление новых резидентов периодически обсуждается… Но граждане не видят, чтобы за забором на «моглинской поляне» множились заводы и фабрики. Напротив, территория, по мнению псковичей, сейчас выглядит довольно пустынной. Вот и начинают люди рассуждать: а что, собственно, не так?

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А придраться, действительно, есть к чему. С одной стороны, «кадровая чехарда». Вначале псковской экономической зоной руководила госпожа Торбич, которая затем была отправлена в отставку из-за уголовного дела. За ней «у руля» встал Олег Бедских, ранее занимавший должность заместителя директора управляющей компании. После — Наталья Юшко, а ещё позднее — Антон Яковлев, который, к слову, этим летом также покинут пост исполняющего обязанности гендиректора.

На этом «моглинские сложности» не окончились. Экономическая зона строилась, во многом, с расчётом на Европу. В неё вкладывались миллиарды бюджетных средств. И это было ещё до присоединения Крыма. После этого Россия попала под первую волну санкций. А затем, в 2022 году - все расчёты на привлечение сюда европейских инвесторов и создание западных предприятий были отложены по геополитическим причинам.

В других регионах страны такие вот особые экономические зоны «выстреливают». У нас же «Моглино», по оценкам экспертов, так и не стало эффективным. Да, создана инфраструктура. Да, есть резиденты (но, откровенно говоря, их не так уж и много). Так можно ли говорить, что «Моглино» стало локомотивом псковской экономики? Во время подготовки программы «Дневной дозор» мы искали ответ на этот вопрос.

11 июля в рамках сессии Псковского областного Собрания депутатов прошёл парламентский час, посвящённый «Моглино».

Примечательно, что ответ перед депутатами в ходе этой процедуры держал не руководитель особой экономической зоны «Моглино», не вице-губернатор, курирующий экономическое направление, и даже не председатель профильного комитета. С докладом перед депутатами выступила временно исполняющая обязанности председателя комитета по экономической политике и инвестиционному развитию Марина Аникеева.

Она отметила, что «Моглино» было создано в 2012 году для того, чтобы привлечь в экономику региона инвестиции. Строительство этой экономической зоны было поэтапным. Территория площадки расположилась на 215 гектарах, появились сети водоснабжения, водоотведения, очистные сооружения, подстанции, автомобильные дороги, водозабор, административно-бытовое здание. Однако с момента принятия решения о создании «Моглино» «произошли существенные изменения» — были введены сначала коронавирусные ограничения, а затем — целые пулы политических и экономических пакетов санкций. Это повлияло на привлечение инвесторов из-за рубежа. А именно на них было нацелено создание зоны «Моглино», ведь наряду с таможенными преференциями заграничные инвесторы могли получить и налоговые льготы. Как итог, сейчас в «Моглино» 15 компаний-резидентов. Семь из них активно выпускают свою продукцию.

«На сегодняшний день на территории особой экономической зоны Моглино уже создано 550 рабочих мест, получила 21 миллиард частных инвестиций. Объем выручки предприятий составил 6 миллиардов рублей, и объем уплаченных налогов в бюджетную систему 369 миллионов рублей. Правительство Псковской области продолжит работу по развитию особой экономической зоны с учетом планов развития особой экономической зоны до 2030 года. На первой площадке планируется построить дополнительные производственные арендные площади, поскольку данное направление имеет большой спрос у потенциальных резидентов, а на второй площадке планируется создание промышленного технопарка с готовым производственным корпусом для резидентов, планирующих использовать сырье в виде продукции от резидента "Титан-Полимер». В 2030 году с учетом плана развития мы планируем выйти на следующий показатель с нарастающим итогом. Объем инвестиций порядка 30 миллиардов рублей. Планируется создать порядка тысячи рабочих мест, и объем выручки составит порядка 10 миллиардов рублей».

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Врио председателя профильного комитета постаралась доказать, что дела с «Моглино» обстоят хорошо. Ссылалась на показатель эффективности, озвученный Минпропторгом, перечисляла предприятия, созданные на них рабочие места, объёмы выручки. И тем не менее, по итогам доклада без вопросов от депутатов не обошлось. Представители разных фракций поинтересовались и средней заработной платой на площадке, и объёмом инвестиций из областного бюджета при создании инфраструктуры особой экономической зоны, и размером налоговых отчислений в бюджет.

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Оказалось, что на инфраструктуру «Моглино» только из областного бюджета было выделено 300 миллионов рублей (и это лишь 1% от суммы, на условиях софинансирования). При этом за всё время «Моглино» заплатило только 350 миллионов налогов. И основная их часть ушла в федеральный бюджет. А вот и «вишенка на торте»: людей, как оказалось, в экономической зоне работает далеко не так много, как заявлялось на заре её создания. Да и зарплата у них ниже среднего показателя по региону.

Нужно сказать, что реакция на все эти «коллизии» отлично читалась на лицах депутатов. После доклада о настоящем и будущем «Моглино» первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко заострил внимание на том, что экономическая зона региону нужна была не только для привлечения инвестиций, но и для увеличения налоговых отчислений. По первому пункту работа идёт. А вот по второму...

«И, конечно, это получение налогов. Мы видим, что основное поступление в настоящее время - это НДФЛ, налог с заработной платы сотрудников. Работающих не так и много, как вначале было заявлено, что к этому году где-то должно быть 2 тысячи работающих, и особая экономическая зона будет локомотивом. Такие данные были озвучены, что средняя заработная плата 60 тысяч рублей. Но по заводу "Титан-Полимер", например, мы знаем, что она составляет где-то 40 тысяч рублей, хотя в среднем по области у нас зарплата больше. Поэтому такое предложение есть в правительство нашей области, чтобы при регистрации очередного резидента ставили условия, чтобы минимальная заработная плата на этом производстве была не менее средней зарплаты по нашей области. И второй вопрос - это инвестиции областного бюджета на создание инфраструктуры особой экономической зоны. Большие деньги туда вкладывается, получим ли мы их назад - это вопрос. Деньги поступают в федеральный бюджет - от прибыли 2%, НДС поступает в федеральный бюджет. Вот нужно будет строить железную дорогу, 140 тысяч тонн в год производство, это вообще как вывозить? Нужна железнодорожная ветка. Уже предусмотрено, что за счет областного бюджета будем строить, поэтому должен быть стимул какой-то по возврату этих средств назад в областной бюджет».

Помимо этого, первый секретарь Псковского обкома КПРФ пожелал «Моглино», чтобы у экономической зоны «не так часто менялись руководители», ведь «кадры решают всё».

Вопросы к «управленческой модели» имеются и у экономического обозревателя Алексея Овчинникова. Он отметил, что на фоне положения дел в «Моглино» можно было бы предположить, что сама по себе модель экономических зон в России не оправдала себя. Однако это предположение было бы неверным. Ведь в нашей стране есть и позитивные примеры работы ОЭЗ.

«Есть примеры успешных кейсов, поэтому, наверное, стоит присмотреться все-таки к тому, правильно ли работала управленческая модель конкретно в Псковской области. Понятно, что надо делать скидку на то, что "Моглино" создавалась с ориентацией все-таки на экспорт, на те времена, когда у нас были другие отношения с Западом. Сейчас все это изменилось, и, наверное, сложнее стало реализовывать ту концепцию, которая подразумевалась изначально. Но, с другой стороны, в "Моглино" приходили активно и резиденты из нашей страны. То есть нужно было продолжать в этом направлении работать. Значит, что-то не так с головой, что-то не так с управляющей компанией. Во-первых, сложно закрыть глаза на ту череду, бесконечную смену руководства "Моглино" и на то, как долго руководство находилось в стадии исполняющих обязанности, все это наводит на тревожные мысли. И вот, мне кажется, именно из-за того, что управленческая модель псковского "Моглино" была какая-то несколько не идеальная, возможно, именно поэтому и не выстрелило».

Другой вектор развития особой экономической зоны «Моглино» предложил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по промышленности и торговле, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Ко всему прочему он не согласился с теми, кто называет «Моглино» неэффективной зоной, а в качестве довода напомнил, что в Псковском районе «реализуются достаточно большие проекты». Последний крупный — «Титан-Полимер». И он продолжает развиваться, подчеркнул Александр Козловский.

«Я думаю, что в будущем благодаря этому проекту должны возникнуть и организоваться еще дополнительные производства, которые будут перерабатывать ту продукцию, которую производит "Титан-Полимер". И, мне кажется, у особой экономической зоны "Моглино" на сегодняшний день появятся достаточно большие перспективы для ее развития, для ее роста. Санкционная политике европейских стран и США в этом плане навредила развитию особых экономических зон. Но на сегодняшний день мы проводили ряд встреч, и в рамках Петербургского международного экономического форума мы встречались с подобными зонами, которые расположены в азиатских странах. Мне кажется, здесь стоит обратить внимание на страны Азии и попробовать реализовать какие-то совместные проекты на территории Российской Федерации. Конечно, есть особые экономические зоны, например, в Татарстане, которые показали гораздо более лучший, наверное, результат, но они были организованы раньше, они находятся немножко в других регионах, более крупных, где население больше. И на сегодняшний день, к сожалению, близость к границе уже не так актуальна, потому что рынки европейских стран закрылись. И, конечно, здесь найти нам инвесторов из Европы на данный момент и в ближайшие годы, наверное, будет тяжело».

«Я семь лет здесь воюю с ветряными мельницами, как многие считают», — такой фразой описал положение своей компании, резидента «Моглино», Дмитрий Ходас — гендиректор ПАО «Айс стим Рус». Он подчеркнул: предприниматели со своей стороны делают всё, что от них зависит, чтобы особая экономическая зона работала как положено. Однако этого недостаточно, ведь «конечный продукт» зависит и от других факторов.

«Не хочу скатываться в популизм, потому что мы, предприниматели, как раз делаем все, что от нас зависит, чтобы и предприятия работали, и для общества это выглядело как витрина псковской экономики. Почему что-то не получается у "Моглино", вопрос не к предпринимателям, тут вопрос к "Моглино"».

То, что «Моглино» не «выстрелит», было наперёд известно даже некоторым депутатам. Такую точку зрения озвучил псковский промышленник, директор холдинга NPN Игорь Савицкий. Он отметил, что, во-первых, это связано с удалённостью особой экономической зоны от города, во-вторых, с транспортной доступностью (планировалось, что на предприятиях там будут трудоустроены 4 тысячи работников... а если так, то как им добираться до города?). Экономическое обоснование, предшествовавшее проекту, Игорь Савицкий назвал «халтурой экономистов», на основании которой нельзя было принимать решение на несколько миллиардов рублей.

«Занимались этим вопросом некомпетентные люди. Они куда-то потратили несколько миллионов долларов, на создание технопарков в Сингапуре. Они уехали в Сингапур, там очень хорошо отдыхали. Но как-то ничему там они особо не научились. Ну и сама идея - просто бредовая. И все об этом говорили. Когда было голосование, я говорил, хорошо, что вы привлекаете какие-то деньги. Но, может быть, там надо делать строительную площадку, дома строить. Я еще просчитывал, что мы могли бы сделать за эти деньги в городе Пскове? В общем, все Запсковье можно было бы покрыть асфальтом, модернизировать от начала до конца, проложить новые сети. Сделать очень благополучную производственно-экономическую зону. Люди принимают решение, не учитывая интересы общества, интересы территории, интересы русского и российского народа, это там не учитывается. Там деньги пилят, и вот это привело к этим колоссальным убыткам, по большому счету. То есть никого никто не слушал, как всегда, все так и получилось. Я создал технопарк при санкциях. У меня мест нет, я не могу предоставить площади, которые у меня просят. Я не успеваю строить новые площади для заселения инвесторов. Хотя у меня нет ни налогового режима нормального - ничего, никаких льгот. Понимаете, тем не менее все это у меня великолепно работает».

Почему «Моглино» пока не стало «локомотивом экономики»? На этот вопрос наши сегодняшние собеседники отвечают по-разному — винят неверную управленческую модель, кивают на «кадровую чехарду», пеняют на санкции недружественных стран Запада… Всё это имеет место быть. Но другой вопрос — как теперь переломить эту ситуацию — пока остаётся открытым.

Добавим: в Псковской области, однозначно, есть и те, кто с формулировкой «Моглино — неэффективная зона» не соглашается. И как раз им переубеждать всех, кто считает иначе, придётся конкретными решениями и весомыми результатами.

Светлана Пикалёва