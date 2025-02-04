Экономика

Дадут ли новый кредит банкроту, ответила арбитражный управляющий

После проведения процедуры банкротства шансы на получение нового кредита сильно сокращаются. Об этом арбитражный управляющий Ульяна Михайлова сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Если человек прошел процедуру банкротства, крупные банки кредит дадут либо с особой осторожностью, либо не дадут. Эти сведения обязательные для указания в анкете для бывшего должника. Банки это видят. У нас имеются электронные платформы сведений, где отражена процедура банкротства. Если человек не планирует использовать эту анкету, у него остаются только микрофинансовые организации, а это совсем другая история», – сказала Ульяна Михайлова.

Она добавила, что в последнее время при проведении процедуры банкротства и списания задолженности суды Санкт-Петербурга также проверяют, не выезжал ли человек за границу.

«Я думаю, что проверка, выезжал ли человек за границу, распространится в итоге и на правила поведения финансовых управляющих. Нужно будет проверять. А то человек списывает долги, а в этот момент пересекает границу и летит в Египет или в Турцию. Выявление таких факторов - точно путь к тому, чтобы долги не списали», – уточнила арбитражный управляющий.