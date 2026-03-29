 
Экономика

Reebok продлила в России на 10 лет действие двух товарных знаков

Американская компания Reebok, специализирующаяся на производстве спортивных товаров, продлила в России на 10 лет действие исключительных прав на два одноименных товарных знака.

Заявки на регистрацию товарных знаков подавались в 1986 году и 1996 году. Новая дата истечения срока действия знаков - 2036 год, следует из данных Роспатента.

В марте 2022 года Reebok объявила о приостановке розничных продаж в России.

Ранее глава Роспатента Юрий Зубов в интервью ТАСС говорил, что известные зарубежные бренды стараются обеспечить как регистрацию, так и продление действия своих торговых знаков на территории России. По его словам, товарный знак регистрируется для защиты от подделок, чтобы никто не реализовывал товары под видом продукции правообладателя.

Реклама на ПЛН

