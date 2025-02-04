Экономика

В Банке России объяснили замену монет 5 и 10 рублей на банкноты

Поскольку население все реже пользуется монетами, предпочитая им бумажные деньги, Банк России еще в 2022 году возобновил печать банкнот номиналом 5 и 10 рублей. Теперь они также дополнительно покрываются защитным лаком, что позволяет увеличить срок их службы. Об этом говорится в ответах регулятора на вопросы, опубликованных в официальном Telegram-канале ЦБ.

Так, в нулевые годы банкноты 5 и 10 рублей пользовались большим спросом, но быстро изнашивались, поэтому Банк России решил постепенно заменить их на более долговечные монеты. Но со временем ситуация изменилась.

«Люди сейчас охотнее пользуются бумажными деньгами - они занимают меньше места в кошельке и в отличие от монет не оседают в копилках. В 2022 году Банк России возобновил печать таких банкнот. Теперь они дополнительно покрываются защитным лаком, что позволяет увеличить срок их службы», - говорится в сообщении.

В ЦБ также отмечают, что печать таких банкнот в итоге стала более выгодной, чем чеканка монет. Кроме того, перевозить банкноты легче, чем монеты.