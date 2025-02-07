Экономика

Центробанк назвал дату выпуска обновленной купюры в 1000 рублей

Новая купюра номиналом 1000 рублей будет выпущена в декабре 2025 года, заявили в Telegram-канале Центробанка.

«Банк России планирует представить обновленную банкноту 1000 рублей в конце 2025 года», — указали в публикации.

В декабре прошлого года в пресс-службе ЦБ сообщали, что он сдвинул сроки выпуска в обращение модернизированных банкнот номиналом 10, 50 и 500 рублей, планирует выпустить их до 2028 года.

Банк России последние несколько лет ведет работу по модернизации банкнотного ряда в России: в 2022 году была выпущена обновленная купюра в 100 рублей, а осенью 2023 года была представлена новая банкнота номиналом 5000 рублей.