Экономика

ФАС проверит магазины «Светофор»

Депутат Госдумы Сергей Лисовский направил запрос в ФАС с просьбой инициировать масштабную проверку сети магазинов «Светофор» в связи с возможным нарушением закона о торговли, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо депутата от 17 февраля 2025 года. В ФАС подтвердили факт получения письма и уже поручили своим территориальным органам начать проверку сети.

Как отметили в издании, в своем письме на имя главы ФАС Максима Шаскольского депутат Госдумы указывает на то, что «Светофор» заключает невыгодные для поставщиков договоры не напрямую, а через логистические распределительные центры сети. Таким образом, подобные договоры входят в категорию договоров комиссии, которые позволяют не выкупать товары сразу, а при истечении срока годности в 30 дней утилизировать их за счет поставщиков. Лисовский сообщил, что такая практика является нарушением ст. 9 федерального закона №381, регулирующего торговлю. В письме депутат также уведомляет службу о появлении на полках магазинов сети «Светофор» фальсифицированной продукции.

В ФАС сообщили, что ранее служба подготовила поручение своим территориальным подразделениям и 19 февраля 2025 года направила им соответствующее письмо. Ведомство изучит договоры поставки на предмет соблюдения логистическими распределительными центрами «Светофора» «сроков оплаты товаров, запретов на их возврат со сроком годности до 30 дней и навязывание условия о возврате товаров со сроком годности свыше 30 дней». Кроме того, в ведомстве также проанализируют соблюдение запретов на возмещение поставщиками затрат на утилизацию или уничтожение непроданной продукции.

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Лисковский добавил, что в связи с большим количеством распределительных центров сети результаты проверки не будут опубликованы в ближайшее время. Подобных объектов у владельцев «Светофора», которым также принадлежит другая сеть дискаунтеров «Маяк», более сотни и у каждого из них по 500 поставщиков. В случае выявления озвученных фактов сумма штрафа составит 1 млн рублей за каждый нарушенный договор. Депутат также предлагает увеличить эту сумму не менее чем до 2 млн рублей за договор.