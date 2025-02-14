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Экономика

«Светофор» в Пскове: живее всех живых

14.02.2025 13:39|ПсковКомментариев: 0

Одни называют их «нищемаркетами» и кривят лицо при упоминании. Для других они стали настоящим спасением на фоне невысоких доходов. Никого не оставляют равнодушными магазины «Светофор» - сеть жестких дискаунтеров родом из Красноярска. Несколько дней назад появились новости о ее ликвидации, повергшие в уныние постоянных покупателей. Обозреватель Псковской Ленты Новостей наведалась в одну из псковских точек в попытке заглянуть в будущее сети.

 

Всё?

«Светофор» по праву можно назвать королем среди российских дискаунтеров. Успех сети настроил конкурентов на копирование ее опыта, и вот уже владельцы «Магнита» открывают «Мою цену», а затем еще более жесткий «Первый выбор», хозяева «Пятерочки» обзаводятся «Чижиком», «Лента» - магазином «365+», «Окей» - «Да!», в европейскую часть страны заходят белорусы с «Чесноком», появляется отечественный «Доброцен».

Блогеры собирают миллионные просмотры на обзорах товаров из «Светофора»: показывают непродовольственные новинки и пробуют продукты, сообщая, какую еду можно покупать, а какую не станет есть и собака. Дело в том, что полки примерно наполовину заполнены знакомыми брендами, но по цене ниже, чем в супермаркете по соседству, а наполовину товарами от малоизвестных производителей.

Например, блогер Серега Всеядный из Волгограда при помощи горячей воды тестирует то, что в «Светофоре» продают с названием «сливочное масло». В стакан с кипятком он опускает кусочек субстанции. Помутнеет вода, растворится в ней добавка - можно смело ее считать натурпродуктом. Останется жидкость прозрачной, а «масло» рассыплется на поверхности крупинками - фальсификат. Часто в его роликах можно видеть именно второй вариант. Он же одним из первых заметил что-то неладное. Еще 22 января на канале Сереги Всеядного вышло видео с заголовком «"Светофор" всё?», где он показывает опустевшие полки в точке у своего дома. На первый взгляд, обычный обзор на товары, а кликбейт в заголовке – ради увеличения числа просмотров. Что полки пустые, так это он перед завозом заглянул.

Однако 6 февраля появилась новость о том, что налоговики планируют ликвидировать компанию, владеющую сетью.

А потом посыпался вал публикаций об антисанитарии в магазинах и несоответствии состава товаров тому, что указан на их же этикетках, о нарушениях правил торговли, о том, что сеть берет товары «на комиссию», возвращая поставщикам нераспроданное после истечения сроков годности. В итоге часть точек оказалась закрыта – временно или постоянно, пока непонятно.

Важно, что официальных заявлений на этот счет пока ни одно ведомство не сделало, молчат и создатели сети. Журналисты самостоятельно обнаружили информацию в открытых базах. Согласно ей, ликвидация предстоит акционерному обществу «Инвест Стандарт», которое учредило несколько ООО, открывших «Светофоры» в регионах Центра и Северо-Запада России. Фирмы называются «Восторг» или «Торгсервис» с порядковым номером региона.

«Последняя радость»

Псковские «Светофоры» принадлежат компании «Торгсервис 69» из Твери, также учрежденной «Инвест Стандартом». Сейчас только в Пскове насчитывается семь магазинов сети. Недавно ее владельцы принесли много радости жителям райцентров, когда и там стали открываться точки. Можно сказать, что «Светофор» выполняет важную социальную функцию. Псковская область – регион, мягко говоря, небогатый. Точнее, самый бедный на Северо-Западе, и один из самых бедных в стране, неизменно оказывающийся в конце любых рейтингов благосостояния населения. При этом статистика доходов отражает средние «голубцы», состояние кошельков сразу всех жителей области. Доходы эти и в общем котле скромные, но больше «капусты», чем «мяса» остается за пределами областного центра, где зарплата в МРОТ или даже его половину - обычное дело. Поэтому магазины низких цен пришлись в маленьких городках и поселках как нельзя кстати.

Жительница Порхова Татьяна с тревогой следит за новостями о злоключениях «Светофора». Она считает, что альтернативы этому магазину в ее городе нет. Не только из-за ценовой политики.

«Хотят последней радости нас лишить, - сокрушается женщина. – И без того недавно магазин «Великолукского мясокомбината» закрылся. Якобы им невыгодно. А нам выгодно втридорога продукты покупать при наших зарплатах? Пока еще «Светофор» работает, и это очень удобно. Многие там отовариваются. Мы регулярно покупаем замороженную рыбу, окунь очень хороший и всегда свежий. Главное под привоз попасть. Знаю, что люди в «Светофоре» мясо покупают, полутушами даже берут. Кастрюли и сковородки знакомые брали - тоже, говорят, нормальные. Мы колбасу пробовали, нам не очень понравилась, несъедобная. Зато сгущенка по 64 рубля за банку».

Многих покупателей привлекают непроводовольственные полки «Светофора». Какая разница, где покупать – на «фу, складе» или в «приличном» магазине – ячейки для рассады, туалетную бумагу и наполнитель для кошачьего туалета? Татьяна говорит, что сотрудники порховского «Светофора» ведут группу «ВКонтакте», где рассказывают о новинках и сообщают о привозе товара. Она заверяет, что в магазине чисто, уборщица постоянно кружит у стеллажей со шваброй.

Так что ждет псковские «Светофоры»? Канут ли они в небытие вслед за ликвидацией головного юрлица или попросту сменят учредителя? И что будет с «Маяком»? Это гипермаркеты от того же владельца с той же ценовой политикой, разница только в величине торговой точки и несколько более презентабельном виде. «Маяки» есть в Великих Луках и в Пскове, на днях они закрывались на инвентаризацию, часть публики, было, решила, что вот оно – все, конец. Но нет, как и было обещано, магазины заработали вновь.

В попытке найти ответ на свои вопросы, мы отправились в старейшую точку сети в Пскове на улицу Советской Армии. Здесь и на улице Инженерной первые псковские «Светофоры» зажглись 29 января 2016 года. Дотянут ли до своего 10-летия?

Масляный продукт

«Светофор» на улице Советской Армии – обыкновенный ангар, обшитый сайдингом и соседствующий с алкомаркетом и хостелом с названием «Хостел». Только в таких местах эти точки и можно встретить: подальше от центра, где-нибудь в промзоне и в неприглядного вида помещении. Одним словом, магазин-склад. Внутри него ровно об этом вещают динамики, периодически из них несутся объяснения невеликого размера цен. Мол, аренда дешевая, выкладка простецкая (иные товары находятся прямо в коробках между стеллажами), сотрудников мало, работаем напрямую с производителями.

В товарных рядах никакого запустения. Полки ломятся, в том числе, от продукции местных производителей: псковские колбасы и пельмени от двух разных производителей, гдовская и пушкиногорская молочка. Много знакомых брендов: овощные консервы «Дядя Ваня», жевательные конфеты «Mamba», кетчуп «Astoria», майонез «Ряба», конфеты «Toffifee», детское пюре «ФрутоНяня».

 

Знакомые бренды на полках дискаунтера.

Дешевизна части товаров объясняется большими упаковками, например, орехово-фруктовые батончики запечатаны сразу по шесть штук, козинаки – по три, чипсы нори – по четыре. Покупателю в пересчете на единицу выходит приятнее, а производитель свою выгоду получает за счет объемов продаж и быстрых оборотов.

Некоторые позиции и правда вызывают сомнения. Вот полукилограммовые пачки масла с самым высоким процентом жирности, одно за 132 рубля, другое за 118 рублей. Оба с пометкой «БЗМЖ», а более дешевое еще и с припиской «ГОСТ».

Но в природе не может быть такой цены на натурпродукт, это противоречит всем законам экономики и вступает в спор с закупочными ценами на молоко. Килограмм масла просто не может стоить 264 рубля. Это – что угодно, только не масло. Куда больше доверия вызывает стоящее рядом сливочное масло из Гдова по 202 рубля с копейками за баночку в 200 граммов при жирности 72,5%.

Подозрительно выглядит и банка горошка. Выпущенного, якобы, тоже по ГОСТу, и стоящего 40 рублей.

Куда честнее поступил производитель сгущенки. Именно «сгущенки», а не «сгущенного молока», как предписывает стандарт. Перед нами некий «молочный продукт» по цене в 64 рубля. Никакого обмана – видели глаза, что покупали.

На кассе вставшая за мной в очередь женщина (да, место настолько популярное, что у касс собираются очереди) выкладывает на ленту ту самую здоровенную пачку масла. Спрашиваю, брала ли она уже такое и как оно ей. Оказывается, покупает не в первый раз и заверяет, что с качеством все нормально: «Да вы потрогайте», - сует мне упаковку в руку. И делится житейской мудростью, согласно которой настоящее масло остается в холодильнике твердым, а это как раз такое.

Когда подходит моя очередь, пристаю с вопросами уже к кассиру. Кто как не работники должны знать, насколько темное будущее их ждет. Больше-то спросить все равно не у кого.

«Мы не закрываемся! – заявляет девушка на кассе. – Точно нет. В Пскове ни один магазин не закрывается».

Говорит она с уверенностью в своих словах. Значит, такую позицию транслирует вышестоящее руководство. Надо думать, не теряют надежды, что получится договориться. Не зря же официальные комментарии не поступают как от властных инстанций, так и от самой компании, попадающей под ликвидацию. Где-то глубоко под ковром идет торговля и вовсе не соевой тушенкой. Потом – ой, да вам все показалось. Впрочем, покупатели вовсе не против таких миражей, лишь бы в реальности магазины низких цен остались на своем месте. А то каждый визит в «обычный» супермаркет доставляет все меньше радости.

Юлия Магера

Теги: #торговля
Источник: Псковская Лента Новостей
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