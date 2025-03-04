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В области в 2024 году произвели 1,7 тысячи тонн творога — Псковстат

04.03.2025 13:45|ПсковКомментариев: 0

В 2024 году в Псковской области произвели 1,7 тысячи тонн творога, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

Ассортимент «Пятерочек» пополнился еще одним продуктом от «Прасковьи Молочковой» : Псковская Лента Новостей / ПЛН

По сравнению с 2023 годом производство увеличилась на 4,6%.

Ранее сообщалось, что цены на творог в России выросли на 0,5%.

Источник: Псковская Лента Новостей
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