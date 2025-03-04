В области в 2024 году произвели 1,7 тысячи тонн творога — Псковстат

«Дело вкуса»: Пицца по итальянским традициям в сердце Пскова

Появились фото с места пожара в двухкомнатной квартире на улице Коммунальной в Пскове

«Дневной дозор»: Нужно ли вернуть на экраны голливудское кино?

В псковской деревне Новая Гоголевка ввели в эксплуатацию вторую очередь газопровода

Великолукские активисты РВИО познакомились с выставкой «Униформа России с XVIII века до наших дней»

В рамках личного приема к сенаторам в Пскове обратились 28 человек

Псковичи могут присоединиться к беговой тренировке 4 марта

«Беседка»: Марина Кулакова о планах на новый археологический сезон

За загрязнение ручья без названия в Пскове назначен штраф в размере 80 тысяч рублей

18 регионов не хотят отказываться от двух уровней местного самоуправления

Гдович лишился снегохода и заплатит свыше 440 тысяч рублей за незаконную рыбалку