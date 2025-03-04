Экономика

Порядок предоставления налоговых льгот в 2025 году станет темой брифинга в пресс-центре ПЛН

Очередной онлайн-брифинг состоится в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 6 марта. Его темой станет порядок предоставления налоговых льгот в 2025 году.

Какие в этом году предусмотрены льготы по налогу на имущество для физических лиц, по земельному и транспортному налогу? Каким образом налоговые льготы предоставляются в беззаявительном порядке? Имеет ли право налогоплательщик самостоятельно заявить налоговую льготу?

На эти и другие вопросы ответят заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Салтыков и начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества №1 УФНС России по Псковской области Татьяна Волкова.

Начало брифинга в 15.00. Как обычно, на RuTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.