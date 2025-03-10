Экономика

Курс на развитие: социально-экономические успехи Великих Лук-2024. ЛОНГРИД

В 2024 году Великие Луки показали высокие темпы экономического и социального развития. Город в очередной раз подтвердил свой статус одного из крупных промышленных центров Северо-Запада России, продемонстрировав стабильное положение в ведущих секторах экономики. Большинство ключевых показателей оказались выше общероссийских, что позволяет говорить о достижении уникальных для страны результатов.

Благодаря динамичной работе производственной отрасли в городе Великие Луки создаются благоприятные условия для развития всех сфер городского хозяйства. Планомерно развиваются сферы образования, культуры, спорта, ведется поэтапная модернизация жилищно-коммунального хозяйства. Достигнуты успехи в жилищном строительстве и благоустройстве. Всё это в конечном итоге способствует улучшению качества жизни и благополучию горожан. Псковская Лента Новостей подготовила лонгрид с конкретными цифрами и главными достижениями.