Экономика

Необоснованные штрафы приходят псковским предпринимателям из-за сбоев системы «Платон»

Система «Платон» (российская система взимания платы с грузовиков, имеющих разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн) глушится в приграничных регионах, в результате чего предпринимателям приходят необоснованные штрафы. Такую проблему выделил председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Валерий Лесников на круглом столе о проблемах предпринимателей Псковской области 20 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Систему "Платон" глушат а приграничных регионах из-за боевых действий и атак дронов. Поэтому, когда водитель оплачивает проезд, система считает, что платёж не прошёл, из-за чего предприниматели платят большие штрафы, которые мало того, опять же из-за сбоев, приходят ещё и через 2-3 месяца, человек не рассчитывал такие расходы», - сказал Валерий Лесников.

Он пояснил, что можно оспорить штраф, но это очень долгий процесс. Также Валерий Лесников выделил факт того, что штрафы иностранным перевозчикам «непонятно, куда отправлять».

«Даже в нашем регионе такие сбои бывают, я сам попадал на такое в Печорах», - подчеркнул Валерий Лесников.

Некоторые предприниматели согласились с председателем реготделения «Опоры России» и сказали, что тоже бывали в таких ситуациях.

«Платон» — это российская система, предназначенная для взимания платы с грузовых автомобилей, чья разрешенная максимальная масса превышает 12 тонн. Название «Платон» образовано от фразы «плата за тонны».

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Напомним, круглый стол «Обсуждение проблем и предложений предпринимательства региона для включения в ежегодный доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей» проходит в Пскове 20 марта.