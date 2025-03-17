Необоснованные штрафы приходят псковским предпринимателям из-за сбоев системы «Платон»

Система «Платон» (российская система взимания платы с грузовиков, имеющих разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн) глушится в приграничных регионах, в результате чего предпринимателям приходят необоснованные штрафы. Такую проблему выделил председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Валерий Лесников на круглом столе о проблемах предпринимателей Псковской области 20 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он пояснил, что можно оспорить штраф, но это очень долгий процесс. Также Валерий Лесников выделил факт того, что штрафы иностранным перевозчикам «непонятно, куда отправлять».
«Даже в нашем регионе такие сбои бывают, я сам попадал на такое в Печорах», - подчеркнул Валерий Лесников.
Некоторые предприниматели согласились с председателем реготделения «Опоры России» и сказали, что тоже бывали в таких ситуациях.
«Платон» — это российская система, предназначенная для взимания платы с грузовых автомобилей, чья разрешенная максимальная масса превышает 12 тонн. Название «Платон» образовано от фразы «плата за тонны».
Напомним, круглый стол «Обсуждение проблем и предложений предпринимательства региона для включения в ежегодный доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей» проходит в Пскове 20 марта.