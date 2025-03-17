Экономика

Проблемы предпринимателей обсуждают на круглом столе в Пскове

Круглый стол «Обсуждение проблем и предложений предпринимательства региона для включения в ежегодный доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей» прошёл в Пскове 20 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Мы обсуждаем проблемы, требующие изменений в законодательстве и каких-либо решениях. Хотелось бы вам напомнить, что ежегодно в докладе формируется пул из самых актуальных проблем бизнеса на основе поступивших обращений и благодаря взаимодействию с общественными организациями и общественными помощниками в районах», - сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев.

Омбудсмен отметил, что в прошлом году среди проблем были вынесены: высокая налоговая нагрузка на субъекты малого и среднего бизнеса, непрогнозируемый и несдерживаемый рост кадастровой стоимости объектов недвижимости, нарушение сроков технического присоединения к электрическим сетям, высокие тарифы на электроэнергию.

«В этом году еще может быть добавлено нарушение сроков присоединения к газовым сетям», - сказал Аркадий Мурылев.

Также на круглом столе благодарность Псковского областного Собрания депутатов вручили руководителю ООО «Имидж», помощнице омбудсмена Светлане Звонаревой.

«Мне очень приятно, что я являюсь частью этого сообщества», - сказала Светлана Звонарева.