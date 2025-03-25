Экономика

Объем кредитов россиян рекордно снизился за 10 лет

Центральный банк России зафиксировал третье месячное снижение общего объема кредитов населения. К марту 2025 года показатель упал на 390 миллиардов рублей, что стало рекордным падением за последние десять лет. В предыдущие годы объем кредитов стабильно рос, достигая почти триллиона рублей ежемесячно в середине 2023 года.

В последний раз закредитованность россиян снижалась в апреле и мае 2022-го после начала СВО. Тогда ЦБ резко поднял ключевую до 17%, это сильно сократило спрос на кредиты. Однако тогда общий объем ссуд населения упал только на 271 млрд. Один раз показатель также снизился в ковидный 2020-й, пишут «Известия».

Столь же значительное падение, как сейчас, было только в 2015 году. Оно достигло 645 млрд рублей, подсчитал управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Он добавил: сейчас высокая ключевая ставка ограничивает рост кредитования на рынке.

Падение портфеля кредитов россиян — это прямое следствие низких выдач при сохранении погашений, рассказал руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников.