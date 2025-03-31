Псковская область сохранила 72-е место в рейтинге регионов по уровню зарплат в провинции

Псковская область сохранила 72-е место в рейтинге регионов России по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах. Исследование провели эксперты РИА Новости.
Средняя зарплата в районах Псковской области, по данным исследования, составила 47,7 тысячи рублей, в прошлом году этот показатель был равен 38,7 тысячи рублей. Таким образом, прирост зарплаты по сравнению с прошлым годом - 23,5%.
Отношение зарплаты в малых и средних населенных пунктах к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2024 году составило 2,28, а отношение к зарплате в крупных города - 85,7%.
Остальные субъекты СЗФО в рейтинге заняли следующие позиции:
Средние зарплаты в малых и средних населенных пунктах рассчитаны для каждого субъекта Российской Федерации отдельно за вычетом крупнейших городов (с населением более 200 тысяч человек или свыше 50 тысяч занятых в крупных и средних организациях) и административных центров. Они определены на основе муниципальной и региональной статистики по крупным и средним предприятиям за 2024 год.
Заработные платы приведены с учетом выплаты НДФЛ. Стоимость фиксированного набора товаров и услуг взята в среднем за 12 месяцев 2024 года.