Экономика

Псковская область заняла 72-е место в рейтинге регионов России по уровню зарплат в провинции

Псковская область заняла 72-е место в рейтинге регионов России по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах. Исследование подготовили эксперты РИА Новости.

Средняя зарплата в районах Псковской области, по данным исследования, составила 38,7 тысячи рублей. При этом на среднюю зарплату в псковской провинции в 2023 году можно было позволить себе 1,99 фиксированных набора товаров и услуг. Прирост зарплаты за прошедший год составил 13,8%.

Для определения количественных различий между зарплатами в крупных городах и в провинции эксперты РИА Новости провели пятое ежегодное исследование по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах России и составили рейтинг. В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге было использовано отношение средней зарплаты в провинции (средние и малые населенные пункты регионов) к региональной стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

Средние зарплаты в малых и средних населенных пунктах рассчитаны для каждого региона отдельно за вычетом крупнейших городов (с населением более 200 тысяч человек или с более чем 50 тысячами работающих в крупных и средних предприятиях) и региональных столиц. Средние зарплаты определены на основе официальной муниципальной и региональной статистики по крупным и средним предприятиям за 2023 год с учетом выплаты НДФЛ. В рейтинг не вошли Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, имеющие статус городов федерального значения.

Стоимость фиксированного набора товаров и услуг рассчитана в среднем за 12 месяцев 2023 года. Регионы ранжировались по отношению средней зарплаты в малых и средних городах к стоимости фиксированного набора товаров и услуг.