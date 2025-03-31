Экономика

«Людей труда» наградили в Пскове на «Федеральной практике» Минпромторга

«Людей труда» наградил первый заместитель председателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению Государственной Думы Российской Федерации, заместитель руководителя фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия», координатор федерального партийного проекта «Выбирай своё» Сергей Морозов. Награждение состоялось в рамках выездной стажировки «Федеральная практика» Минпромторга России для регионов СЗФО в Пскове 3 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Нашу партию на протяжении многих лет связывают тесные взаимоотношения с Министерством промышленности и торговли РФ, с регионами, с промышленными предпринимателями. В народной программе есть несколько разделов, посвященных промышленной политике. И это совершенно не случайно, потому что за каждым предприятием стоит огромное количество технологических прорывов в Российской Федерации», — сказал Сергей Морозов.

Он отметил, что с 2014 года государство делало все, чтобы развить программу импортозамещения и программу технологического развития.

«Сегодня вместе с нами здесь присутствует несколько человек, которыми гордится вся наша страна. Это люди труда, которыми гордятся регионы, которые сами выбирают таких народных героев труда. Мы вручаем им сертификаты "Человека труда". Мы гордимся тем, что вы смогли в полной мере реализовать свой талант, добиться впечатляющих результатов в своем деле, принести пользу,

трудовые и творческие победы нашей родине и нашему народу. Сейчас мы особенно остро осознаем, что значат такие свершения. Работать ради общего блага и процветания Российской Федерации», — обратился к награжденным Сергей Морозов.

Сертификаты получили, в частности:

Фрезеровщик третьего разряда ЗАО «ЗЭТО» Павел Болдышев — за образцовую работу и наставничество на ЗАО «ЗЭТО», сохранение лучших традиций российского машиностроения и высокую культуру производства. Водитель электропогрузчика ЗАО «ЗЭТО», ветеран СВО Роман Журавлев — за героическую службу по защите Родины и патриотизм, вклад в работу ЗАО «ЗЭТО». Слесарь-ремонтник служ бы главного механика ООО «Титан-Полимер» Владимир Зарубин — за безупречную работу и вклад в развитие предприятия ООО « Титан-Полимер». Главный энергетик ООО «ПсковАгроИнвест» Валентин Иванов — за вклад предприятия ООО «ПсковАгроИнвест» в продо вольственную безопасность Российской Федерации. Наладчи к машин и автоматических линий ООО «Псков-Пол имер» Олег Кутков — за вклад в развитие отечественной промышленности и сохранение лучших традиций организации отечественного п роизводства на ООО «Псков-Полимер». Заместитель главного конструктора по спецтехнике и диверсификац ии АО «ОЗ «Микрон» Александр Пятаев — за высокие достижения и вклад в обеспечение безопасности страны, ра зработку и внедрение отечественных инноваций на АО «ОЗ «Микрон». Первый заместитель генера льно го директора АО «В ОМЗ» Петр Шариков — за в клад предприятия АО «ВОМЗ» в экономическое развитие Псковско й области и России, а также развитие отечественных технологий.

Напомним, выездная стажировка «Федеральная практика» Минпромторга для регионов СЗФО проходит в спортивно-развлекательном центре «Простория» в Пскове 3-4 апреля.

На площадке организована работа нескольких секций. Кроме того, более 40 крупных промышленных предприятий региона принимают участие в выставке промышленности.