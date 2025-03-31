Экономика

Крупные предприятия региона демонстрируют свои разработки на выставке в Пскове. ФОТО

Более 40 крупных промышленных предприятий региона принимают участие в выставке, которая проходит в рамках выездной стажировки «Федеральная практика» Министерства промышленности и торговли России для регионов Северо-Западного федерального округа в спортивно-развлекательном центре «Простория» в Пскове 3 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Предприятия демонстрируют свои товары, новые разработки, в том числе и в сфере импортозамещения. В их числе крупнейшие производства Пскова и Великих Лук: опытный завод «Микрон», Завод электротехнического оборудования, Велмаш, Псковский завод Автоэлектроарматура (АВАР), Элементум, Псковский электромашиностроительный завод и многие другие промышленные площадки. Кроме того, представлены компании, работающие в сфере легкой промышленности, косметической индустрии. Также на отдельной экспозиции можно ознакомиться с продукцией ОЭЗ «Моглино».

Экспозиция развернулась на площадке спортивно-развлекательного центра «Простория» 3 и 4 апреля с 9:00 до 17:00.

Вход на выставочную площадку для посетителей свободный.

Кроме того, на протяжении всего мероприятия по соседству развернута и гастровыставка региона. Любой желающий может пообщаться с создателями псковских продуктов, отведать кулинарные изыски и погрузиться в культуру Псковской земли.

Напомним, стажировка Минпромторга России для регионов СЗФО «Федеральная практика» объединит более 380 участников из 10 субъектов. Выездная стажировка посвящена реализации национальных проектов технологического лидерства, развитию промышленного потенциала Северо-Западного федерального округа.