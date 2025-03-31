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Экономика

«Федеральная практика» Минпромторга для регионов СЗФО стартовала в Пскове

03.04.2025 10:12|ПсковКомментариев: 0

Выездная стажировка «Федеральная практика» Министерства промышленности и торговли России для регионов Северо-Западного федерального округа стартовала в спортивно-развлекательном центре «Простория» в Пскове 3 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

На открытии выступил заместитель директора Департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Дмитрий Королев. Он отметил, что «Федеральная практика» проводится на территории Псковской области уже не первый год. «Это мероприятие позволяет региональным органам власти понимать, что происходит в сфере государственной поддержки, ведь изучить весь этот объем самостоятельно может быть достаточно сложно», — сказал он.

Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева уточнила, что такие встречи особенно важны именно на старте национальных проектов, которые запустили в РФ с 2025 года. «Мы можем разобраться, задать все интересующие нас вопросы и пообщаться с коллегами из других регионов», — отметила вице-губернатор. 

Директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин в своей речи затронул важность этих встреч для регионального бизнеса: «По итогам этого мероприятия мы ставим для себя задачу, чтобы бизнес ещё раз услышал, какие меры поддержки реализуются правительством Российской Федерации и действуют на сегодняшний день».

Первой пройдет сессия «О развитии промышленного производства регионов Северо-Западного федерального округа. Региональная промышленная политика и промышленная инфраструктура». 

 

Кроме того, в первый день планируются сессии:

  • «Общесистемные меры поддержки в рамках реализации национальных проектов»;
  • Специальная сессия для пресс-служб региональных органов исполнительной власти «Образ российской промышленности в медиа»;

Сессии, посвященные национальным проектам:

  • «Беспилотные авиационные системы»;
  • «Экономика данных и цифровая трансформация»;
  • «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» и «Технологическое обеспечение производственной безопасности»;
  • «Средства производства и автоматизации;
  • «Новые материалы и химия» и «Новые технологии сбережения здоровья»;
  • «Кадры»;
  • «Туризм и гостеприимство»;
  • «Атомные и энергетические технологии»;
  • «Развитие радиоэлектронной промышленности».

Второй день выездной стажировки пройдет 4 апреля. 

Стажировка Минпромторга России для регионов СЗФО «Федеральная практика» объединила более 380 участников из 10 субъектов. Выездная стажировка посвящена реализации национальных проектов технологического лидерства, развитию промышленного потенциала Северо-Западного федерального округа.

Кроме того, более 40 крупных промышленных предприятий региона примут участие в выставке, которая пройдет в рамках стажировки «Федеральная практика» Министерства промышленности и торговли России.

Теги: #выставка
Источник: Псковская Лента Новостей
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