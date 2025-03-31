Экономика

На дегустацию приглашают псковичей на гастровыставке в «Простории»

Попробовать страусиное мясо могут псковичи на выставке, которая проходит в рамках выездной стажировки «Федеральная практика» Министерства промышленности и торговли России для регионов СЗФО в Пскове 3-4 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

На протяжении всего мероприятия, 3 и 4 апреля, в «Простории» развернута и гастровыставка региона. Любой желающий может пообщаться с создателями псковских продуктов, отведать кулинарные изыски и погрузиться в культуру Псковской земли.

На гастровыставке представлено, в частности, страусиное мясо, клюква, пряники и другие кондитерские изделия, а также напитки.

Кроме того, на выставочной площадке более 40 крупнейших промышленных предприятий региона демонстрируют свои товары, новые разработки, в том числе и в сфере импортозамещения. В их числе крупнейшие производства Пскова и Великих Лук: опытный завод «Микрон», Завод электротехнического оборудования, Велмаш, Псковский завод автоэлектроарматура, Элементум, Псковский электромашиностроительный завод и многие другие промышленные площадки. Также представлены компании, работающие в сфере легкой промышленности, косметической индустрии. На отдельной экспозиции можно ознакомиться с продукцией ОЭЗ «Моглино».

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Выездная стажировка Минпромторга России для регионов СЗФО «Федеральная практика» объединит более 380 участников из 10 субъектов. Она посвящена реализации национальных проектов технологического лидерства, развитию промышленного потенциала Северо-Западного федерального округа.