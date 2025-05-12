Экономика

В Госдуме предложили изменить дизайн сторублевой купюры

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду») направил обращение главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной с предложением обновить дизайн банкноты номиналом 100 рублей с учетом воссоединенных с РФ регионов.

«Полагаю целесообразным в плановом порядке начать разработку нового дизайна банкноты, который будет учитывать воссоединенные территории в дизайне карты России», — сказано в обращении.

Депутат Госдумы предложил постепенно заменять денежные знаки по мере их износа. Он отметил, что на банкноте номиналом 100 рублей образца 2022 года изображена карта России без ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Референдумы о вхождении этих регионов в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года, пишет РИА Новости.

Президент Путин 30 сентября подписал договоры о принятии новых регионов. Дмитрий Гусев считает важным обновление карты на купюрах, но предлагает доработать старый дизайн и менять старые деньги постепенно.