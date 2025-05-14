Экономика

Псковичам рассказали о практике применения субсидиарной ответственности

Когда и как применяется субсидиарная ответственность, рассказала арбитражная управляющая Ульяна Михайлова в эфире ПЛН FM (102.6 FM).

«К субсидиарной ответственности привлекается руководитель юридического лица, а также иные лица, контролирующие юридическое лицо, в объеме обязательств и долгов», - сказала Ульяна Михайлова.

Арбитражная управляющая пояснила, что если субсидиарную ответственность применяют в процедуре банкротства, то она взыскивается в объеме реестра или суммы реестра, если вне, то какой-то кредитор взыскивает обязательства перед собой. «Эта вся природа взыскания относится или к субсидиарной ответственности, или к убыткам», - пояснила гостья студии.

Термин «субсидиарная» изначально был только для процедуры банкротства, сейчас его применение чуть шире. В основном практика привлечения к субсидиарной ответственности применяется к руководителям организаций.