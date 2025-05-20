Экономика

Сбережения жителей Псковской области за год выросли на 24%

По данным Банка России, на начало апреля 2025 года жители региона разместили на вкладах и банковских счетах 132,5 млрд рублей (без учета средств на счетах эскроу, которые используются для сделок с недвижимостью). Это на 25,8 млрд рублей или 24,1% больше, чем годом ранее, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

«Вклады по-прежнему сохраняют привлекательность из-за высоких процентных ставок, которые стимулируют людей больше сберегать, ведь это помогает защитить накопления от инфляции», – комментирует главный экономист Отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов.

В ЦБ отметили, что вклады остаются самым простым, понятным и безопасным инструментом сбережений. Кроме того, повышается уровень защиты прав вкладчиков.

Банк России рекомендует банкам при размещении информации о вкладах на своих сайтах, в приложениях и других дистанционных каналах исключить визуальные приемы – такие как различия в фоне, цвете и размере шрифта. Графические приемы и акцентирование внимания на более привлекательных для потребителя показателях (например, на доходности, эффективной ставке) могут ввести человека в заблуждение относительно условий вклада.

«Это приведет к нарушению прав потребителей финансовых услуг. Если банк указывает на своем сайте или в мобильном приложении максимально возможную процентную ставку по вкладу, то рядом с этой информацией нужно перечислить условия, при которых клиент получит обещанную доходность, и обозначить минимальную гарантированную ставку», - заключили в банке.