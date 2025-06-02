Межрегиональная конференция «Регулируемые закупки» открылась в Пскове

III Межрегиональная конференция «Регулируемые закупки» стартовала в Пскове 5 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
В рамках конференции Псков собрал на своей площадке гостей из 15 регионов.
С приветственным словом к участникам конференции обратилась заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева. Она подчеркнула, что это уже третья конференция, собравшая профессионалов из сферы закупок со всей страны, что свидетельствует о доверии к Псковской области.
В этом году основное внимание конференции уделено отечественным решениям и перспективным направлениям развития госзакупок. Нинель Салагаева подчеркнула: опыт последних лет показал, что полагаться исключительно на импортные товары нецелесообразно, и необходимо создавать условия для успешной конкуренции отечественных производителей.
Вице-губернатор также отметила важность сотрудничества с контролирующими органами, такими как Федеральная антимонопольная служба и Минпромторг, для формирования прозрачных и понятных правил ведения бизнеса.
В рамках конференции предусмотрена деловая игра, которая позволит участникам на практике проработать сложные вопросы, связанные с государственными закупками, без финансовых и административных рисков.
В заключение Нинель Салагаева призвала участников к открытому диалогу и активному сотрудничеству, подчеркивая, что государственные закупки должны стать инструментом для развития экономики и поддержки местных производителей.
В рамках конференции участников также ожидает выступление спикеров и пленарное заседание.
Конференция продлится до 6 июня.