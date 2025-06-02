Экономика

Межрегиональная конференция «Регулируемые закупки» открылась в Пскове

III Межрегиональная конференция «Регулируемые закупки» стартовала в Пскове 5 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

В рамках конференции Псков собрал на своей площадке гостей из 15 регионов.

С приветственным словом к участникам конференции обратилась заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева. Она подчеркнула, что это уже третья конференция, собравшая профессионалов из сферы закупок со всей страны, что свидетельствует о доверии к Псковской области.

«В третий раз Псковская область собирает профессионалов в сфере государственных закупок со всей страны. Это знак доверия к нашему региону. В первую очередь, это площадка для открытого, честного, содержательного диалога. Мы надеемся, что это станет доброй традицией, и мы системно будем встречаться в самом начале лета. Отдельно, Михаил Юрьевич (губернатор Псковской области), вам спасибо. Вы были инициатором конференции, и мы ее поддержали», - сказала заместитель.

В этом году основное внимание конференции уделено отечественным решениям и перспективным направлениям развития госзакупок. Нинель Салагаева подчеркнула: опыт последних лет показал, что полагаться исключительно на импортные товары нецелесообразно, и необходимо создавать условия для успешной конкуренции отечественных производителей.

Вице-губернатор также отметила важность сотрудничества с контролирующими органами, такими как Федеральная антимонопольная служба и Минпромторг, для формирования прозрачных и понятных правил ведения бизнеса.

«Опыт последних лет убедительно нам показал, что надеяться исключительно на импорт наших западных партнеров, которые не всегда партнеры, мы не можем. Наша общая государственная задача – создать такие условия, чтобы отечественные производители могли побеждать в конкурентной борьбе. При этом очень важно, чтобы контролирующие органы не душили бизнес, помогали развиваться, поэтому Федеральная антимонопольная служба, Минпромторг, Минстрой России – все это наши партнеры, с которыми мы тесно работаем над формированием прозрачных, понятных правил ведения бизнеса и осуществления государственных закупок», - подчеркнула Нинель Салагаева.

В рамках конференции предусмотрена деловая игра, которая позволит участникам на практике проработать сложные вопросы, связанные с государственными закупками, без финансовых и административных рисков.

В заключение Нинель Салагаева призвала участников к открытому диалогу и активному сотрудничеству, подчеркивая, что государственные закупки должны стать инструментом для развития экономики и поддержки местных производителей.

В рамках конференции участников также ожидает выступление спикеров и пленарное заседание.

Конференция продлится до 6 июня.