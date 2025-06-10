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Экономика

Банки опускают ставки по вкладам после снижения ключевой до 20%

10.06.2025 09:15|ПсковКомментариев: 0

Крупнейшие банки уменьшили ставки по вкладам на сроках от трех месяцев до полугода, опустив их ниже 19% впервые с августа 2024-го. Условия ухудшили более половины игроков из топ-10 — это следует из данных с сайтов кредитных организаций. У некоторых участников рынка доходность коротких депозитов находится вблизи 17,5%.

В то же время ставки годовых вкладов снизились на 0,5 п.п. до 17,6%, выяснили «Известия». Это значит, что банки ожидают дальнейшего сокращения ставки к следующему июню.

Несмотря на то, что доходность вкладов уже пошла вниз, банки не торопятся снижать ставки по кредитам. Это довольно распространенная ситуация после смягчения ДКП — какое-то время участники рынка продолжают выдавать кредиты с прежней стоимостью, тогда как депозиты становятся все менее прибыльными.

ЦБ опустил ключевую на 1 п.п. до 20% на заседании 6 июня. В последний раз Банк России смягчал денежно-кредитную политику (ДКП) три года назад — в 2022-м. Основной аргумент в пользу решения регулятора сейчас — резкое замедление инфляции в апреле. Рост цен снизился до 6,2% в пересчете на год после 8,2% в I квартале.

Источник: Псковская Лента Новостей
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