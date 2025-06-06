Экономика

ЦБ впервые за три года снизил ключевую ставку

Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, следует из заявления регулятора.

На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. На предыдущем заседании, в апреле, ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку, дав нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: обещал принимать решения в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий, пишет РИА Новости.

«Совет директоров Банка России 6 июня 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п., до 20,00% годовых», - сказано в сегодняшнем заявлении.

В предыдущий раз Банк России снижал ставку в сентябре 2022 года, доведя ее тогда до уровня 7,5% годовых. Но в середине 2023 года регулятор вынужден был начать повышение ставки на фоне разогнавшейся инфляции, быстрого роста кредитования и повышенных инфляционных ожиданий.