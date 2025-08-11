Экономика

Прием заявок на региональный этап конкурса «Люди дела» продолжается в Псковской области

В Псковской области продолжается прием заявок на региональный этап всероссийского ежегодного конкурса «Люди дела». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении «Деловой России».

«Если вы или ваша команда реализовали значимые проекты, внесли вклад в развитие региона или просто вдохновляете своими делами — не упустите возможность стать лауреатом этого престижного конкурса!» - отметили в отделении.

Конкурс «Люди дела» призван продвигать ценности отечественного предпринимательства через выявление, отбор, описание и тиражирование успешных практик ведения бизнеса на территории России. Это шанс показать свои достижения и получить заслуженное признание.

Традиционно конкурс проводится в два этапа – региональный и федеральный, по восьми номинациям:

«Человек дела» – за самое эффективное руководство компанией;

«Драйвер отрасли» – за бизнес-достижение, оказавшее влияние на отрасль;

«Экспортёр года» – за выдающиеся достижения в работе на внешних рынках;

«Прорыв года» – за лучший инновационный проект и реализованный стартап;

«Деловая леди» – за проекты, реализуемые женщинами-предпринимателями;

«Молодое дело» – за лучший молодежный проект;

«Благое дело» – за лучший проект в социальной сфере;

«Наставник года» – за лучшее бизнес-менторство.

«Не откладывайте! Прием заявок продолжается. Подайте свою кандидатуру», - призвали в партии.

Заявку на участие можно направить на электронную почту: zaharova@deloros.ru.