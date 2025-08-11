Прием заявок на региональный этап конкурса «Люди дела» продолжается в Псковской области

В Псковской области продолжается прием заявок на региональный этап всероссийского ежегодного конкурса «Люди дела». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении «Деловой России».
«Если вы или ваша команда реализовали значимые проекты, внесли вклад в развитие региона или просто вдохновляете своими делами — не упустите возможность стать лауреатом этого престижного конкурса!» - отметили в отделении.
Конкурс «Люди дела» призван продвигать ценности отечественного предпринимательства через выявление, отбор, описание и тиражирование успешных практик ведения бизнеса на территории России. Это шанс показать свои достижения и получить заслуженное признание.
Традиционно конкурс проводится в два этапа – региональный и федеральный, по восьми номинациям:
«Не откладывайте! Прием заявок продолжается. Подайте свою кандидатуру», - призвали в партии.
Заявку на участие можно направить на электронную почту: zaharova@deloros.ru.