Экономика

День картофельного поля: как наука и техника помогут спасти урожай

15.08.2025 14:54|ПсковКомментариев: 0

Картофель называют «вторым хлебом». Это одна из важных сельскохозяйственных культур. Поэтому дождливое лето вызвало беспокойство у псковских фермеров - такая погода негативно влияет на урожай. Но на помощь аграриям спешат их коллеги с новыми разработками в области защиты растений, устойчивыми к переменчивой погоде сортами и новинками техники.

Со всеми этими новшествами можно было познакомиться на Дне картофельного поля, который впервые после долгого перерыва прошел в Печорском муниципальном округе. Подробности — в репортаже Псковской Ленты Новостей.

 

Мероприятие прошло 14 августа на базе хозяйства фермера Александра Шарстука, по традиции — среди полей, засеянных важными и нужными сельхозкультурами. Справа — рожь и рапс, а слева — тот самый картофель, без которого сложно представить наш повседневный рацион.

Смотрим и удивляемся!

«Мы давно не встречались, и я хочу поблагодарить инициаторов и партнеров этого мероприятия», - сказал, приветствуя гостей и участников Дня картофельного поля, министр сельского хозяйства Псковской области Николай Романов.

По его словам, для производителей этой сельхозкультуры год выдался сложным. «Я никогда не любил словосочетание «битва за урожай», потому что считал, что это обычная наша сельскохозяйственная работа. Но в этом году, действительно, это слово можно употребить, потому что идет битва за урожай», - сказал Николай Романов.

Правда, министр отметил, что первые итоги «обнадеживают». «Даже при таких сложных условиях урожайность по рапсу высокая. Немножко огорчает нас картофель. Он у многих, особенно у частного сектора, почти весь лег. Но здесь мы покажем, как можно грамотно, по новым технологиям, все сохранить в любых погодных условиях. Хорошего нам урожая. С праздником Дня картофельного поля Псковской области!» - отметил министр.

«Для нас всегда День поля - это праздник», - сообщил председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов.

Депутат сказал, что местом проведения праздника неслучайно стало фермерское хозяйство: «Мы видим с одной стороны наш хлеб, а с другой - наш второй хлеб. Это наши исконные культуры. И, наверное, второй хлеб - это единственная культура, где наши крестьянско-фермерские хозяйства обгоняют наших крупных товаропроизводителей. У нас есть два крупных фермера, которые производят картофеля больше, чем крупные товарные хозяйства».

Андрей Козлов поблагодарил аграриев за работу и пожелал хорошей погоды. «Картофель - это культура, которая растет под этим небом. Но, применяя современные технологии, и с плохой погодой можно получить урожай. Высокий - сложно, но получить можно. Поэтому хочу пожелать найти на этом семинаре то, чего вам не хватает, приехать в свои коллективы, применить новые знания на практике и добиться высоких результатов», - отметил он.

Также участников и гостей праздника поприветствовали представители администрации Печорского муниципального округа, Псковского отделения «Россельхозбанка», фирмы «Август».

«У нас родилась идея - сделать для псковских и печорских фермеров, которые производят картофель, небольшую площадку, чтобы показать некоторое количество сортов от селекционных компаний и наши схемы защиты от вредителей и болезней, от фитофторы. То есть провести небольшое полевое мероприятие. Но в итоге присоединились организации, которые продают и обслуживают сельскохозяйственную технику. И вся наша затея вылилась в полномасштабный День Поля», - пояснил менеджер по ключевым клиентам фирмы «Август» Аркадий Особливый.

По его словам, среди участников мероприятия - производители не только из Пскова, но и из Ленобласти, Великого Новгорода. «Это демонстрационная площадка сельскохозяйственной техники, сортов картофеля, схемы защиты растений», - сказал он.

Организаторам и партнерам мероприятия министр сельского хозяйства торжественно вручил дипломы. А затем пригласил познакомиться с работой площадок.

«Смотрим, разговариваем и удивляемся!» - напутствовал он.

Устойчив к непогоде

На одной из площадок были представлены разные сорта картофеля. У каждого - свое название и свои особенности. Свои сорта привезли четыре крупные селекционные компании: «Дока — Генные Технологии», Norica, «Солана РУС» и «Агрико Евразия». Каждая из этих компаний представила от 5 до 10 своих сортов. Они различного назначения.

Специалисты компаний знакомили гостей этой «выставки» с особенностями сортов, а посетители могли посмотреть, оценить товарность и выбрать что-то для своих хозяйств.

«Демонстрируем сорта нашей селекции. В реестре - 12, на подходе еще два. Ежегодно появляются новые. Мы их выводим потихоньку на рынок. Есть те, которые используются для раннего урожая. А есть - очень устойчивые, например, сорт «Прайм». Это лидер по продажам из наших сортов. Мы его достаточно много в разные регионы продаем, и он показывает высокую устойчивость. При этом очень вкусный и хорошо хранится», - познакомил со своей продукцией менеджер по работе с ключевыми клиентами компании «Дока-Генные Технологии» Олег Мартышин.

Представитель компании «Солана РУС» Екатерина Степанова рассказала, что среди представленных культур есть сорта универсальные, которые предназначены как для приготовления блюд, так и для промышленной переработки. «Наши сорта отличаются своей стабильностью и пластичностью. Изначально это немецкая селекция, но мы уже полностью выкупили все патенты и полностью легализованы в России», - отметила она.

Тут же можно познакомиться со средствами защиты растений для всех сельхозкультур, в том числе и для картофеля. «Август» - это крупнейший отечественный производитель такой продукции. «Мы - не западная, а именно российская компания. У нас три производственные площадки, одна в Белоруссии, две в России. Это, действительно, на сегодняшний день передовые разработки, новейшие средства химизации, эффективные и безопасные с точки зрения окружающей среды и здоровья человека», - пояснил Аркадий Особливый.

Также научными разработками делятся сотрудники объединенного филиала Россельхозцетра по Новгородской и Псковской области.

«На выставке мы представляем услуги, которые оказываем в области семеноводства и защиты растений. И представили нашу работу в первичном семеноводстве: производство мини-клубней и производство In vitro-картофеля, а также культуры In vitro-земляники садовой. (In vitro - оздоровленные микрорастения, полученные методом микроклонального размножения в пробирках - прим.ред.).

«Ежегодно мы производим порядка 12−13 основных сортов, популярных для населения. Работаем с нашими ягодниками-фермерами и с хозяйствами, возделывающими картофель. Также у нас представлены биопрепараты и гуминовые удобрения», - рассказал руководитель объединенного филиала Россельхозцетра по Новгородской и Псковской области Андрей Матов.

Сотрудники центра проводят клубневой анализ. «Прямо с поля берем картофель, чтобы можно было оценить. Вот видим, что у фермера, несмотря на то, что год неблагоприятный, картофель очень чистый», - пояснил руководитель филиала.

Можно посмотреть и на производство биогумуса: червь-старатель перерабатывает отходы, и получается удобрение, которое охотно берут дачники.

«Мы воспользовались этой площадкой, чтобы показать на псковской земле нашу разработку - рассаду садовой земляники. Осенью будет проводиться день плодового поля, мы туда приедем обязательно со своей земляникой», - сообщил Андрей Матов.

Почти в каждом хозяйстве

На другой площадке - огромное количество разнообразной сельхозтехники. Огромные тракторы, прицепы, навесное оборудование - все машины новые и очень красивые. Но главное - функциональные и способны справляться со множеством задач.

«Мы являемся официальным дилером трактора «Беларус». Также мы на площадку выставили небольшие китайские трактора. Это бренд Lovol - трактора мощностью от 24 до 80 «лошадей». И еще здесь наш флагман - Solis 90 с фронтальным погрузчиком Универсал», - рассказала руководитель отдела продаж компании «Агромир» Ирина Титова.

По ее словам, белорусские тракторы пользуются популярностью. Их преимущества: доступность цены, ремонтопригодность и наличие запасных частей, а также стоимость. «Также есть спрос на небольшие китайские тракторы, которые подходят для частных хозяйств и небольшие ферм. Они тоже достаточно хорошо зарекомендовали. Но белорусские тракторы являются универсальными машинами. Сегмент рынка Беларуси занимает на данный момент большую долю. Почти в каждом хозяйстве есть трактор марки «Беларус», - сказала Ирина Титова.

Привлекает внимание и прицепной опрыскиватель HORSH Leeb 4 AX. «Он рассчитан на трактор мощностью 120 лошадиных сил. Но самое главное - интеллектуальное ведение штанги. Это значит, что в режиме реального времени ультразвуковые датчики сканируют расстояние до целевой поверхности, будь это почва или это пшеница. И машина не раскачивается, не задевает ни почву, ни растения», - заметил представитель компании HORSH -RUS на территории Северо-Запада Егор Буров.

Такой опрыскиватель можно прицепить к любому трактору. Как к новому и современному, так и к обычному синему трактору Беларус 82.1.

Одним словом, на празднике картофельного поля было много интересного и полезного. Это отметили и псковские фермеры, которые посетили мероприятие.

«Мне удалось пообщаться и с теми фермерами, с которыми знаком, и с другими сельхозпроизводителями. Основное направление нашего кооператива - картофель и овощи. Время провел с пользой», - отметил представитель кооператива «Псковский овощевод» Богдан Савчак.

Фермер-овощевод из Печорского района Ирина Единова также считает, что такие мероприятия нужны: «Мы на них можем почерпнуть что-то новое для нас. Поговорить, увидеться - это всегда приятно. Мне интересна на этом мероприятии система защиты картофеля и новые сорта. Сейчас мы ищем новые семена для нашего хозяйства. Сезон был тяжелый, пока не очень понятно, что мы получим по факту. Но надеемся, что все будет хорошо».

День картофельного поля оказался интересным не только растениеводам, но и животноводам. «С учетом того, что у нас картофель в этом году потонул, хотим что-то присмотреть для себя. Новые сорта увидели и думаем, как защитить наш картофель в будущем», - сказала представитель фермы «Молочный хуторок» Мария Ковальская.

На мероприятие фермер приехала и с мужем, и с детьми. Солнце, зеленые поля, много больших красивых машин, концертная программа  — это интересно не только взрослым, но и малышам.

Потому что День картофельного поля - это и полезный семинар, и настоящий праздник для псковских аграриев.

Светлана Синцова

Фото Марины Игнатьевой

