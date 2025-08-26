Экономика

Более 16 млрд рублей уже успели заработать самозанятые псковичи

Более 16 млрд рублей заработали самозанятые Псковской области с момента введения налога на профессиональный доход в регионе, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по региону.

На сегодняшний день на территории Псковской области зарегистрировались более 50 тысяч человек в качестве самозанятых, более 39 тысяч из числа зарегистрированных самозанятых в России ведут деятельность на территории Псковской области. Из них почти 96% - физические лица, 3,4% - индивидуальные предприниматели и 0,7% - граждане стран ЕАЭС и Украины.

В налоговой напомнили, что основная задача режима НПД – создание благоприятных условий для ведения самозанятыми деятельности в правовом поле.

В число наиболее популярных видов деятельности, которые выбирают плательщики НПД в Псковской области, по-прежнему входит ремонт (строительство), продажа товаров собственного производства, услуги в сфере красоты (маникюр, педикюр, парикмахерские услуги), перевозки пассажиров и грузов, IT-сфера и сдача в аренду жилья.

Самозанятые обязаны уплачивать налог на профессиональный доход ежемесячно, не позднее 28 числа, следующего за истекшим.

Чтобы сумма налога была рассчитана правильно, налогоплательщик при получении денежных средств обязан передать сведения о произведенных расчетах в налоговый орган. Сделать это можно несколькими способами:

через приложение «Мой налог»;

через оператора;

через кредитную организацию.

Если самозанятый использует в расчетах посредников, то сведения о каждой операции или сводные данные за месяц нужно передать в налоговый орган не позднее 9-го числа следующего месяца.

Сумму налога не нужно считать самому, она определяется налоговым органом на основании сформированных чеков. После этого, не позднее 12-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, придет уведомление в приложение «Мой налог» с суммой налога и реквизитами для его уплаты.

За период действия НПД на территории Псковской области самозанятыми региона зарегистрированы доходы более чем на 16 млрд рублей. Сумма налога, поступившего в бюджет, составила более 666 млн рублей.

Подробная информация о налоговом режиме доступна в специальном разделе на сайте ФНС России «Налог на профессиональный доход».