«Дневной дозор»: Нужно ли упразднить статус самозанятых?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли упразднить статус самозанятых? Не приведет ли это к уходу малого бизнеса в тень?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономике Николай Арефьев заявил, что самозанятость пора упразднить как явление. Депутат уверен, что этот статус мешает борьбе с теневой занятостью и снижает поступления налогов в бюджет. По словам законодателя, на данный момент в России зарегистрировано 12 млн самозанятых, из которых 3 млн — это молодые люди.
В России самозанятые — по сути, просто предельно упрощенная форма налогообложения. После того, как ранее власти решили поменять систему налогообложения для индивидуальных предпринимателей, множество мелких бизнесов стали нерентабельны благодаря фиксированным взносам в бюджет — проводить мелкую подработку «вбелую», да еще и возиться с бухгалтерией стало невыгодно. Люди пожали плечами и стали массово закрывать ИП, буквально сотнями тысяч. Платежи за мелкую подработку и прочее резко ушли в тень, бюджет начал нести потери.
Нужно было возвращать мелких налогоплательщиков в правовое поле, а заодно и любителей мелкой подработки за наличку вывести из тени, иначе бюджет ежегодно терял бы миллиарды. И тогда была придумана и внедрена такая форма работы, как самозанятость, чтобы люди свои небольшие доходы от условного пошива мягких игрушек или уборки квартир получали легально и платили небольшой налог одним нажатием кнопки. Всем стало хорошо — так, самозанятость принесла в бюджет около ₽63 млрд налогов — в 2023 году, а в прошлом — пополнила казну уже на ₽100 млрд. Да, некоторые недобросовестные коммерсанты стали переводить наемный персонал в самозанятые для снижения налоговой нагрузки — но такие попытки легко отслеживаются налоговой службой.
Время сегодня в стране непростое, и перед «экономистами» из Госдумы поставили задачу — как бы нам еще насобирать налогов в бюджет? Например - поднять налоги самозанятым. Правда, такое решение может снова выгнать миллионы людей (и миллиарды рублей налогов) в тень. Вопросы напрашиваются сами собой - нужно ли отказаться от самозанятых? Не приведет ли это к уходу малого бизнеса в тень? Ответы на эти вопросы мы будем искать вместе с нашими экспертами в программе «Дневной дозор».
Вице-спикер Псковского областного Собрания, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков считает, что именно благодаря появлению такой категории налогоплательщиков, как самозанятые, получилось вывести малый бизнес из тени. Решение увеличить самозанятым ставку налога, по его мнению, будет способствовать развитию теневой экономики, поэтому инициативу об упразднении самозанятости он считает нецелесообразной.
Председатель совета директоров ПАО «АВАР», руководитель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Мельников напомнил, что недавно была введена прогрессивная шкала налогообложения, по которой для граждан с высоким уровнем дохода налоговая ставка уже была увеличена. И это было оправданное решение в нынешних условиях, считает он, хотя любая донастройка налоговой системы в сторону ее повышения, конечно, вызывает неприятие у тех, кого эта новация касается. Дмитрий Мельников также перечислил мотивы, которыми, по его мнению руководствовались авторы идеи упразднения статуса самозанятых.
Руководитель другого объединения предпринимателей - председатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Опора России» Сергей Пакреев напомнил, что именно благодаря самозанятым теневой бизнес удалось вывести из тени. И вместо того, чтобы упразднять эту налоговую категорию, по мнению Сергея Пакреева, было бы правильнее разработать комфортный переход предприятий из режима «самозанятый» в режим индивидуального предпринимателя и представить это как системное развитие предприятий.
Доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Артём Голубев считает, что подобные инициативы носят популистский характер. По его мнению, кроме вреда предпринимателям, мелкому бизнесу и экономике страны в целом такие предложения ничего не принесут.
Самозанятый Сергей Васильев негативно отнесся к обсуждаемой в Госдуме инициативе об отмене самозанятости и рассказал о том, как налоговая служба сможет отслеживать ушедших в тень.
Еще одна самозанятая, основатель студии современного танца и спорта «PROдвижение» Дарина Ватчеева рассказала, в чем плюсы самозанятости и чем для экономики грозит принятие инициативы по ликвидации этого формата работы мелкого бизнеса.
Фото из соцсетей Дарины Ватчеевой
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев поделился статистикой, которая показывает, как число самозанятых в Псковской области изменилось с прошлого года, причем, по его оценке, это хорошая тенденция. Саму инициативу Аркадий Мурылев не одобряет. По его мнению, такие действия обязательно приведут к росту теневого бизнеса и те инструменты, которые имеются у налоговой службы, предотвратить этого не смогут.
Итоги сегодняшней программы привели к довольно редкому для «Дневного дозора» явлению: эксперты пришли к единодушному мнению — идея председателя комитета Госдумы по экономике Николая Арефьева, в случае ее реализации, приведет только к снижению налоговых поступлений, а множество самозанятых уйдут в тень. Понятно, что у государства всегда найдется обоснование для решения залезть в карман к очередной категории граждан, чтобы закрыть дыры, например, в Социальном фонде РФ.
Но следуя тезису «люди — новая нефть», власти встают на тонкий лед. Когда вводили самозанятость, это был классический общественный договор. Государство позволило мелкому бизнесу легализоваться в обмен на низкую ставку налога. 13 млн человек согласились на эти условия. Теперь, по сути, в одностороннем порядке им меняют условия договора. При этом, если самозанятым ставку поднимают, многие, очевидно, просто вернутся обратно в серую зону, снова начнут работать за наличку, без документов. У власти есть большой риск выплеснуть с водой ребенка — и денег нужных в итоге не получить, и множество экономически активных граждан потерять в легальном поле.
Александра Братчикова