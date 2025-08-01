Экономика

«Дневной дозор»: Нужно ли упразднить статус самозанятых?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли упразднить статус самозанятых? Не приведет ли это к уходу малого бизнеса в тень?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономике Николай Арефьев заявил, что самозанятость пора упразднить как явление. Депутат уверен, что этот статус мешает борьбе с теневой занятостью и снижает поступления налогов в бюджет. По словам законодателя, на данный момент в России зарегистрировано 12 млн самозанятых, из которых 3 млн — это молодые люди.

В России самозанятые — по сути, просто предельно упрощенная форма налогообложения. После того, как ранее власти решили поменять систему налогообложения для индивидуальных предпринимателей, множество мелких бизнесов стали нерентабельны благодаря фиксированным взносам в бюджет — проводить мелкую подработку «вбелую», да еще и возиться с бухгалтерией стало невыгодно. Люди пожали плечами и стали массово закрывать ИП, буквально сотнями тысяч. Платежи за мелкую подработку и прочее резко ушли в тень, бюджет начал нести потери.

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Нужно было возвращать мелких налогоплательщиков в правовое поле, а заодно и любителей мелкой подработки за наличку вывести из тени, иначе бюджет ежегодно терял бы миллиарды. И тогда была придумана и внедрена такая форма работы, как самозанятость, чтобы люди свои небольшие доходы от условного пошива мягких игрушек или уборки квартир получали легально и платили небольшой налог одним нажатием кнопки. Всем стало хорошо — так, самозанятость принесла в бюджет около ₽63 млрд налогов — в 2023 году, а в прошлом — пополнила казну уже на ₽100 млрд. Да, некоторые недобросовестные коммерсанты стали переводить наемный персонал в самозанятые для снижения налоговой нагрузки — но такие попытки легко отслеживаются налоговой службой.

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Время сегодня в стране непростое, и перед «экономистами» из Госдумы поставили задачу — как бы нам еще насобирать налогов в бюджет? Например - поднять налоги самозанятым. Правда, такое решение может снова выгнать миллионы людей (и миллиарды рублей налогов) в тень. Вопросы напрашиваются сами собой - нужно ли отказаться от самозанятых? Не приведет ли это к уходу малого бизнеса в тень? Ответы на эти вопросы мы будем искать вместе с нашими экспертами в программе «Дневной дозор».

Вице-спикер Псковского областного Собрания, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков считает, что именно благодаря появлению такой категории налогоплательщиков, как самозанятые, получилось вывести малый бизнес из тени. Решение увеличить самозанятым ставку налога, по его мнению, будет способствовать развитию теневой экономики, поэтому инициативу об упразднении самозанятости он считает нецелесообразной.

«Я считаю, что отказываться от самозанятых точно не стоит, потому что это позволило вывести из тени тот бизнес, который никогда не платил налоги. В первую очередь, это такие сферы, как слесари, строители, перевозчики, также это сфера обслуживания, парикмахерские, маникюр. Люди работают сами на себя, и они в принципе никогда не платили налогов. А исходя из того, что они становятся самозанятыми и платят налоги, это позволяет получать некий бюджет и контролировать, что происходит на рынке труда. Часть бизнеса попытается уйти в тень, но это сделать будет значительно сложнее из-за налоговой инспекции».

Председатель совета директоров ПАО «АВАР», руководитель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Мельников напомнил, что недавно была введена прогрессивная шкала налогообложения, по которой для граждан с высоким уровнем дохода налоговая ставка уже была увеличена. И это было оправданное решение в нынешних условиях, считает он, хотя любая донастройка налоговой системы в сторону ее повышения, конечно, вызывает неприятие у тех, кого эта новация касается. Дмитрий Мельников также перечислил мотивы, которыми, по его мнению руководствовались авторы идеи упразднения статуса самозанятых.

«Любая донастройка налоговой системы в сторону повышения налогов встречается враждебно теми, на кого она направлена. У нас было повышение налогов на граждан с высокими доходами, что фактически привело к появлению прогрессивной шкалы, и это было правильным решением в нынешних условиях. Думаю, это мнение вызвано тем, что многие граждане регистрировались в этой форме, но, возможно, в полной мере налоги так и не платили. Чем меньше налоговых режимов, тем проще их администрировать. У нас есть пересечение с режимом ИП на общую систему налогообложения. В данном случае всё зависит от того, будет ли доведён налог на самозанятых до уровня НДФЛ 13% или останется на уровне ОСН 6% от оборота. Что касается собираемости налогов, в теории, у Федеральной налоговой службы есть все инструменты для отслеживания переводов на карты. Естественно, будут возникать вопросы по владельцам коммерческой недвижимости, у которых официально нет доходов. На государственных служащих и крупных налоговых уклонистах уже протестированы механизмы сопоставления стоимости имущества и доходов. Я уверен, что внутри ФНС идёт работа по автоматизации этих механизмов, поэтому скрываться будет всё сложнее и сложнее. Предприниматели на этих режимах уже сейчас начнут перестраивать свои бизнес-модели и постепенно включать в себестоимость рост налогов, чтобы через несколько лет не делать это судорожно и с выплатой всевозможных штрафов».

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Руководитель другого объединения предпринимателей - председатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Опора России» Сергей Пакреев напомнил, что именно благодаря самозанятым теневой бизнес удалось вывести из тени. И вместо того, чтобы упразднять эту налоговую категорию, по мнению Сергея Пакреева, было бы правильнее разработать комфортный переход предприятий из режима «самозанятый» в режим индивидуального предпринимателя и представить это как системное развитие предприятий.

«Режим самозанятых в рамках национального проекта, на мой взгляд, прошёл успешно. Он вывел из тени огромное количество предприятий и людей, которые занимаются предпринимательской деятельностью, но не платят налоги. На мой взгляд, этот шаг был важен, как минимум обелить этот бизнес в любом виде, любую предпринимательскую деятельность, чтобы получать с них доходы в виде налогов. На мой взгляд, вместо упразднения этой формы корректнее бы разработать переход предприятий из режима "самозанятый" в режим "индивидуальный предприниматель", или в режим ООО, то есть общая система налогообложения. Это можно представить, как системное развитие предприятий. Те, кто только заходят в бизнес, могут быть самозанятыми, но по мере развития предприятий они могут перерастать из самозанятого в ИП, например, на упрощённой системе налогообложения, и в ООО, в зависимости от уровня дохода, в акционерное общество, либо в соответствующую систему налогообложения. Стоит поработать над этой схемой нормального качественного перехода предприятий».

Доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Артём Голубев считает, что подобные инициативы носят популистский характер. По его мнению, кроме вреда предпринимателям, мелкому бизнесу и экономике страны в целом такие предложения ничего не принесут.

«Самозанятость – это хорошая вещь, особенно если учесть, что в России очень мало доли малого бизнеса. Даже в каких-нибудь восточноевропейских странах, как Польша и Болгария, малый бизнес имеет от 50% доли в экономике, а если говорить про западную Европу, то там может доходить и до 78%. У нас в России доля малого бизнеса очень скромная, порядка 30% экономики. Самозанятые появились сравнительно недавно. Десять лет назад подобного не было, и доля малого бизнеса по-прежнему оставалась на том же уровне, может быть, даже за это время она несколько снизилась. И всё-таки, наличие самозанятых – это то, где люди могли бы работать. Поскольку главные работодатели в мире – это малый бизнес, то в этих условиях людям где-то нужно работать. Если мы уберём самозанятость, то не все захотят быть трудоустроены, и автоматически у нас вырастет безработица».

Самозанятый Сергей Васильев негативно отнесся к обсуждаемой в Госдуме инициативе об отмене самозанятости и рассказал о том, как налоговая служба сможет отслеживать ушедших в тень.

«Если речь идёт про упразднение в целом статуса самозанятого, то это большая глупость, потому что очень многие люди в этом микробизнесе оказывают частные услуги, и им невыгодно пытаться легализоваться, потому что там идёт история с бухгалтерией и регулярные выплаты, а у человека может быть заработок от случая к случаю. Вот обратились к тебе в этом месяце, ты выполнил услугу и заплатил налоги, а если ориентироваться отдельно, можно потерять заработок и уйти в серую зону. Мы видим ужесточение и контроль финансов за любыми частными и мелкими переводами от юридических лиц, это наглядно показывает, что за лишнюю тысячу тебе могут заблокировать переводы и попросить документы. Но если человек имеет действительно большой оборот переводов, то его будет довольно просто вычислить. Если речь идёт о каких-то частных случаях, то наличные пока никто не отменял».

Еще одна самозанятая, основатель студии современного танца и спорта «PROдвижение» Дарина Ватчеева рассказала, в чем плюсы самозанятости и чем для экономики грозит принятие инициативы по ликвидации этого формата работы мелкого бизнеса.

Фото из соцсетей Дарины Ватчеевой

«Я считаю, что если повысить налог, то люди начнут проводить свою деятельность в скрытой форме, потому что самозанятость даёт официально проводить свой доход под маленький процент и при этом делать это открыто и ничего не скрывать. Самозанятость даёт людям работать на себя и получать стабильный доход».

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев поделился статистикой, которая показывает, как число самозанятых в Псковской области изменилось с прошлого года, причем, по его оценке, это хорошая тенденция. Саму инициативу Аркадий Мурылев не одобряет. По его мнению, такие действия обязательно приведут к росту теневого бизнеса и те инструменты, которые имеются у налоговой службы, предотвратить этого не смогут.

«Если мы говорим про Псковскую область, то идёт тенденция к увеличению количества самозанятых. В прошлом году их было около 24 тысяч, сейчас их уже 34 тысячи. Если говорить про занятых в трудоустройстве людей, то их количество практически не меняется. Это не говорит о том, что количество самозанятых увеличивается из-за того, что многие предприятия перешли на их услуги. Я хочу сказать, что, когда вводился этот институт, как раз и искали механизмы, как отбелить рынок физических лиц, которые оказывают услуги и не платят налоги. То, что они сейчас стали платить налоги, как раз и подтверждает, что нет смысла сейчас поднимать ставку до 13% и переводить их на НДФЛ. Мы получим ровно то, что и имели, то есть загоним этих людей в тень и никак не сможем этот процесс контролировать. Я уверен, что инструменты налоговой службы не настолько сильны, чтобы отследить уход этих людей в тень. Повышение налогов увеличивает количество таких людей. Всё-равно будет оптимизация, если мы говорим про бизнес, но если мы говорим про физических лиц, то, конечно же, никто не захочет платить 13-16% вместо 3-6%. Однозначно все будут заниматься сокрытием».

Итоги сегодняшней программы привели к довольно редкому для «Дневного дозора» явлению: эксперты пришли к единодушному мнению — идея председателя комитета Госдумы по экономике Николая Арефьева, в случае ее реализации, приведет только к снижению налоговых поступлений, а множество самозанятых уйдут в тень. Понятно, что у государства всегда найдется обоснование для решения залезть в карман к очередной категории граждан, чтобы закрыть дыры, например, в Социальном фонде РФ.

Но следуя тезису «люди — новая нефть», власти встают на тонкий лед. Когда вводили самозанятость, это был классический общественный договор. Государство позволило мелкому бизнесу легализоваться в обмен на низкую ставку налога. 13 млн человек согласились на эти условия. Теперь, по сути, в одностороннем порядке им меняют условия договора. При этом, если самозанятым ставку поднимают, многие, очевидно, просто вернутся обратно в серую зону, снова начнут работать за наличку, без документов. У власти есть большой риск выплеснуть с водой ребенка — и денег нужных в итоге не получить, и множество экономически активных граждан потерять в легальном поле.

Александра Братчикова