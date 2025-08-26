Экономика

В Пскове статус добросовестного налогоплательщика для женщин важнее, чем для мужчин – опрос

Женщины в Пскове более ответственно подходят к вопросам уплаты налогов, чем мужчины. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения.

Большинство экономически активного населения Пскова (85%) считает для себя важным статус добросовестного налогоплательщика, причем каждый второй (48%) отвечает на этот вопрос категоричным «однозначно да»: «Заплати налоги и спи спокойно». Скорее не важен такой статус 11% опрошенных, однозначно не важен еще 5%: «Сейчас работаю с «серой» зарплатой».

Горожанки демонстрируют более высокую степень ответственности: 51% из них однозначно за прозрачные налоговые отношения с государством (45% среди мужчин).

Статус добросовестного налогоплательщика для граждан старше 45 лет однозначно важнее, чем для тех, кто моложе (52% против 44% среди опрошенных 35—45 лет и 50% среди молодежи).

Интересно, что быть честным в фискальных вопросах практически одинаково важно как тем, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей в месяц, так и тем, чей доход выше 100 тысяч (статус добросовестного налогоплательщика однозначно необходим 53 и 56% из них соответственно, в то время как среди зарабатывающих 50—100 тысяч таких только 42%).