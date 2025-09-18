Экономика

В Псковской области действуют четыре грантовых конкурса для поддержки фермеров

В Псковской области действуют четыре грантовых конкурса для поддержки фермеров. Об этом сообщила заместитель министра сельского хозяйства Псковской области Юлия Ким на пресс-конференции в пресс-центре ПЛН, посвященной мерам поддержки фермеров.

По ее словам, это четыре конкурсных отбора. «Грантовый конкурс "Агростартап" уже состоялся. Недавно подвели итоги конкурсного отбора "Семейная ферма". Есть еще грант "Агромотиватор" - для участников СВО. Сейчас заявки принимаем на конкурс сельхозкооперативов. В октябре подводим итоги», - рассказала Юлия Ким.

Основные направления, на которые можно получить поддержку — растениеводство и животноводство. Начинающие фермеры чаще занимаются растениеводством, семейные фермы - больше занимаются животноводством.