Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Поднять из руин Романова горка в Пскове
развивающие секции для детей
Парижский вечер в ресторане «Гельдт»
вкусно и полезно плавленый сыр
ПЛН 25 лет
Господин Рейтингомер
Воскресные бранчи в «Покровском»
МАФы Пскова и Великих Лук
о работе профсоюзных здравниц
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Педагог стала фермером
 
 
 
ещё Экономика 18.09.2025 15:560 Инфляция в Псковской области в августе оказалась выше показателя по стране 18.09.2025 15:560 Инфляция в Псковской области в августе оказалась выше показателя по стране 18.09.2025 15:220 В Псковской области действуют четыре грантовых конкурса для поддержки фермеров 18.09.2025 14:580 Начинается видеотрансляция пресс-конференции о мерах поддержки фермеров в Псковской области 18.09.2025 12:540 Меры поддержки фермеров в Псковской области: возможности и результаты  18.09.2025 09:150 Псковичам напомнили о необходимости оплатить имущественные налоги до 1 декабря
 
 
 
Самое популярное 13.09.2025 11:000 Интерактив: Кто «обкромсал» деревья? 11.09.2025 13:170 Появились кадры спасения упавшей с моста Невского в Пскове женщины 15.09.2025 08:385 Опубликованы предварительные итоги выборов в муниципальные Собрания в Псковской области 16.09.2025 10:020 Прыгнувший за борт прогулочного теплохода в районе Снятной горы в Пскове мужчина найден мертвым 11.09.2025 21:460 Фотофакт: Полиция задержала мужчину у ТЦ «Р-16» в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

В Псковской области действуют четыре грантовых конкурса для поддержки фермеров

18.09.2025 15:22|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области действуют четыре грантовых конкурса для поддержки фермеров. Об этом сообщила заместитель министра сельского хозяйства Псковской области Юлия Ким на пресс-конференции в пресс-центре ПЛН, посвященной мерам поддержки фермеров. 

По ее словам, это четыре конкурсных отбора. «Грантовый конкурс "Агростартап" уже состоялся. Недавно подвели итоги конкурсного отбора "Семейная ферма". Есть еще грант "Агромотиватор" - для участников СВО. Сейчас заявки принимаем на конкурс сельхозкооперативов. В октябре подводим итоги», - рассказала Юлия Ким.

Основные направления, на которые можно получить поддержку — растениеводство и животноводство. Начинающие фермеры чаще занимаются растениеводством, семейные фермы - больше занимаются животноводством. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какой масштабный проект в дорожной инфраструктуре Пскова необходим в первую очередь?
В опросе приняло участие 192 человека
18.09.2025, 16:490 В Дедовичском районе проводят проверку по сообщению о гибели мужчины при пожаре 18.09.2025, 16:460 Развитие Силово-Медведево, новый спортзал и сквер в округе №15 18.09.2025, 16:350 Сотрудникам Псковского филиала университета ФСИН напомнили об ответственности за коррупцию 18.09.2025, 16:220 Геннадий Иойлев: Принимаются активные меры для привлечения педагогических кадров
18.09.2025, 16:050 Трое бывших мигрантов в Пскове попали в военкомат по итогам рейда 18.09.2025, 16:021 Пыталовские спортсмены заняли первое место на областной спартакиаде детей-инвалидов 18.09.2025, 16:000 В Пскове идёт дополнительный набор в развивающие секции 18.09.2025, 15:560 Инфляция в Псковской области в августе оказалась выше показателя по стране
18.09.2025, 15:480 Правительство просубсидирует застройщиков 390 тысяч квадратных метров жилья 18.09.2025, 15:450 «Пчелиный хуторок» из Великих Лук стал победителем гранта «Агротуризм» 18.09.2025, 15:410 Сервис по замене масла SPOT стал партнером автофестиваля-выставки ПЛН 18.09.2025, 15:360 В Псковской области уничтожат более 1400 зараженных хризантем и гвоздик
18.09.2025, 15:331 Подвал дома №7 на улице Рокоссовского в Пскове затопило нечистотами 18.09.2025, 15:220 В Псковской области действуют четыре грантовых конкурса для поддержки фермеров 18.09.2025, 15:150 «Пресс-конференция» о развитии туризма в Псковской области. ВИДЕО 18.09.2025, 15:130 Профсоюзы СОЦПРОФ поддержали новые правила командировок
18.09.2025, 14:580 Начинается видеотрансляция пресс-конференции о мерах поддержки фермеров в Псковской области 18.09.2025, 14:550 Незаконную деятельность коллекторов в соцсетях пресекли псковские приставы 18.09.2025, 14:490 В Великих Луках впервые отметили День памяти псковичей, погибших при защите Отечества 18.09.2025, 14:430 Строительство Северного обхода Пскова. ФОТОРЕПОРТАЖ
18.09.2025, 14:420 Алексей Севастьянов назвал сомнительной идею ввести сухой закон до конца СВО 18.09.2025, 14:310 МТС подключила к 4G столицу псковского спортивного ориентирования 18.09.2025, 14:230 160 средств размещения в Псковской области числятся в федеральном реестре 18.09.2025, 14:100 «Дневной дозор»: Нужно ли изменить принцип начисления транспортного налога?
18.09.2025, 14:070 Переплетение судеб: псковский и новгородский музеи обменяются иконами 18.09.2025, 13:590 Ветеран Великой Отечественной войны Любовь Платова отметила 100-летие в Великих Луках 18.09.2025, 13:580 Владимир Кузь: Если речь идет о принятии решений, не стоит использовать ИИ 18.09.2025, 13:480 «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: корреспондент Александра Мошина
18.09.2025, 13:440 Совмещенная с большой пресс-конференцией «прямая линия» Путина пройдет в декабре 18.09.2025, 13:270 Наталья Федорова: Для псковичей служение Родине всегда было истинным предназначением 18.09.2025, 13:240 Завершается сложный этап ремонта канализационного коллектора на Запсковье 18.09.2025, 13:130 Блюда, которые согреют вас этой осенью лучше пледа
18.09.2025, 13:110 Псковская область получила 50 миллионов рублей на развитие туризма 18.09.2025, 13:021 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»: Выборы — миф или реальность? 18.09.2025, 12:580 Основные причины признания поставщиков недобросовестными назвала Ирина Белоконь 18.09.2025, 12:540 Меры поддержки фермеров в Псковской области: возможности и результаты 
18.09.2025, 12:520 Александр Козловский: Мы храним историю великого подвига псковских воинов 18.09.2025, 12:450 Пролетное строение моста через реку Великую Северного обхода надвинут к июлю 18.09.2025, 12:400 Наиболее популярные направления в Псковской области назвала министр туризма 18.09.2025, 12:360 Александр Котов о «Героях земли Псковской»
18.09.2025, 12:310 Псковское УФАС за полгода признало недобросовестными 16 фирм 18.09.2025, 12:250 ПсковГУ выражает соболезнования в связи с кончиной экс-первого проректора Владимира Андреева 18.09.2025, 12:190 Более 6 тысяч пассажиров уже прокатились на псковском судне «Иния» 18.09.2025, 12:130 Онлайн-выставку в честь подвига псковских разведчиков открыли в музее
18.09.2025, 12:030 Начинается видеотрансляция пресс-конференции о туристических рекордах Псковской области 18.09.2025, 12:010 Ирина Белоконь: Цены на топливо находятся на особом контроле УФАС 18.09.2025, 11:560 Росгвардейцы задержали псковича за кражу из магазина на улице Труда 18.09.2025, 11:520 «Сообразим на троих»: Выборы — миф или реальность?
18.09.2025, 11:490 Почти 500 обращений поступило в Псковское УФАС за 2025 год 18.09.2025, 11:420 Псков присоединился к эстафете «Огонь жизни» в поддержку донорства костного мозга 18.09.2025, 11:310 С метлой и лопатой: сколько и за что зарабатывают дворники в Пскове 18.09.2025, 11:270 В МегаСемью теперь можно добавить близких со всей страны
18.09.2025, 11:180 Панихида по павшим военнослужащим состоялась в Пскове 18.09.2025, 11:130 Президент предложил назначить генпрокурором Александра Гуцана 18.09.2025, 11:070 Прощание с экс-первым проректором ПсковГУ Владимиром Андреевым состоится в Новоржеве 18.09.2025, 10:582 Елена Лунгу: Вейпы губят здоровье нации
18.09.2025, 10:480 На концерт «Бах и орган по-французски» приглашают псковичей 21 сентября 18.09.2025, 10:380 Выставка звучащих картин Игоря Шаймарданова открылась в Пскове  18.09.2025, 10:380 Фура с лопнувшими колесами затрудняет движение вблизи псковской деревни Неёлово 18.09.2025, 10:290 О туристических рекордах Псковской области расскажет Марина Егорова в пресс-центре ПЛН
18.09.2025, 10:200 Александр Котов: Павшие защитники живут в народной памяти и укрепляют духовную силу нации 18.09.2025, 10:090 Бесплатная экскурсия для молодёжи раскроет тайны картины Карла Брюллова об осаде Пскова 18.09.2025, 09:580 18 сентября отмечается День памяти псковичей, погибших при защите Отечества 18.09.2025, 09:550 В России разработан быстрый тест для выявления сальмонеллеза
18.09.2025, 09:450 При ликвидации пожара в Дедовичском районе обнаружен труп мужчины 18.09.2025, 09:300 Псковский музей проведет бесплатные экскурсии в День туризма 18.09.2025, 09:150 Псковичам напомнили о необходимости оплатить имущественные налоги до 1 декабря 18.09.2025, 09:000 Прокурор Псковской области, омбудсмен и председатель ОНК посетили ИК-4
18.09.2025, 08:480 Пропавшего в Пустошкинском районе грибника нашли живым 18.09.2025, 08:400 Продолжается прием заявок на научно-практическую конференцию «Одна земля – общая история» в Изборске 18.09.2025, 08:200 Почти 60% псковичей сталкивались с эмоциональным выгоранием на работе — опрос 18.09.2025, 08:000 22 дня будут рабочими в декабре
18.09.2025, 07:300 Штрафовать за оскорбление учителей предложили в ГД 18.09.2025, 07:000 Всемирный день мониторинга воды отмечают 18 сентября 17.09.2025, 22:500 Псковская область получит почти 17 млн рублей на работу центра поддержки экспорта 17.09.2025, 22:000 Нутрициолог рассказала, почему стоит включить зелёный чай в рацион
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru