Экономика

Андрей Козлов: В отрасли сельского хозяйства идет война за кадры

Все сельхозпроизводители заняты тем, чтобы найти квалифицированные кадры. Об этом в программе «Дом Советов» на ПЛН FM (102,6 FM) сообщил депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов.

«Агроклассы созданы не просто так, а чтобы дети имели базовые знания и поступали по направлениям сельского хозяйства. Сейчас нет распределения, хотя я сторонник этого. Надо эту инициативу сдвигать с мертвой точки. Сейчас в отрасли народного хозяйства идет война за кадры. Переманивание - это временный путь, нужно растить своих. Всем хочется прийти на хорошую работу: с хорошей зарплатой и с перспективной роста, с социальными гарантиями. Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. Не надо на это обижаться», - сказал Андрей Козлов.

Он отметил, что многие сельхозпроизводители начали плотнее работать с учебными учреждениями. Проводятся занятия по профориентации с первых курсов.

«Многие сельхозпроизводители начали работать с учебными заведениями. Это правильный путь. А агродиктант - это пропаганда, которую мы немножко потеряли. Раньше мы читали в газетах о рекордах доярок, например. Сейчас этого нет. Понятно, что сельского хозяйства в тех размахах, как раньше, уже не существует. Тем не менее оно справляется, все хорошего качества», - заключил Андрей Козлов.

Напомним, Первый всероссийский аграрный диктант в Псковской области пройдет с 8 по 12 октября.