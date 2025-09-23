Общество

Одной из площадок агродиктанта станет Псковское областное Собрание депутатов

Псковское областное Собрание депутатов станет одной из 29 площадок Первого всероссийского аграрного диктанта в Псковской области, который пройдет с 8 по 12 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Собрания. Как рассказал руководитель комитета по экономике, АПК, экологии и природопользованию, координатор партийного проекта «Российское село» Андрей Козлов, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 26 мест для проведения тестирования. Ожидается, что в нем примут участие более тысячи человек.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

По словам парламентария, задача диктанта – повысить интерес населения к аграрному сектору, особенно среди молодежи и студентов, и привлечь в отрасль новые кадры.

«Сегодня сельское хозяйство – это передовые технологии, современные компании, высокопроизводительная техника. За ним будущее. Но для этого нужны люди, которые придут на смену сегодняшним специалистам. Поэтому цель агродиктанта – с детства пробудить интерес к сельскому труду. Чтобы дети пошли учиться, а потом закрепились на селе и обеспечивали дальнейший рост нашего производства», – разъяснил суть проекта Андрей Козлов.

Написать агродиктант могут все желающие с любым уровнем знаний в сельскохозяйственной отрасли. Для этого предусмотрены разные категории вопросов.

В Собрании отвечать на вопросы аграрного теста будут депутаты и сотрудники аппарата.



«У нас достаточно много депутатов, которые работали в сельском хозяйстве. Даже наш председатель прошел эту школу. Это отрасль, которая всех нас объединяет, потому что у многих есть дачи, и это тоже своего рода сельскохозяйственный труд. Непростой, но очень нужный для всех сфер экономики. Вообще, аграрный сектор – это фундамент российской экономики. А Псковская область – «локомотив», который на протяжении последних 10 лет показывает в сельском хозяйстве рекордный рост»,– подытожил депутат.