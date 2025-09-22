Экономика

Андрей Козлов подвел промежуточные итоги сельскохозяйственного сезона

Выполнение основных сельскохозяйственных показателей перечислил в программе «Дом Советов» на ПЛН FM (102,6 FM) председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания, депутат по округу №12 Андрей Козлов.

«Заготовленные корма - не лучшего качества. Переувлажнение почвы - это болезнь. Зерно влажное, отсюда идут потери. Чудес не бывает. Когда неблагоприятные погодные условия, идет потеря урожайности. В нынешнем году мы прогнозировали уменьшение урожая. Практически по всем видам отрасли растениеводства получили отрицательные значения, кроме рапса. Озимый рапс хорошо перезимовал, и его урожайность поэтому очень хорошая. В прошлом году мы его собрали меньше так же из-за неблагоприятных погодных условий. Сейчас идет уборка яровых, данные будут попозже. Урожайность по рапсу в этом году составила 17,5 тысячи тонн. В прошлом году 9,7 тысячи», - прокомментировал Андрей Козлов.

Также он разъяснил обстановку по выращиванию картофеля.

«Уменьшили производство по картофелю, так как на 300 гектар было меньше посеяно. На сегодня урожайность 241 центнер с гектара, а в том году было 340. Много было борьбы с болезнями, из-за этого затянулась уборка картофеля. Например, сейчас еще 40% урожая стоит в поле. Надеюсь, что аграрии поработали с химией, скоро уберут и урожайность прибавится. Но 300 гектар недосева мы не компенсируем. Небольшие заморозки не страшны для картофеля», - добавил Андрей Козлов.

По продуктам животноводства Псковская область находится на четвертом месте по Северо-Западному федеральному округу.

«Молоко и мясо. Мы неплохо идем, и рост по валовому надою у фуражных коров растет. Здесь опасений нет. Мы сейчас находимся на четвертом месте по приросту продуктов животноводства. Сложно, когда дал 143% роста в прошлом году, увеличить это значение еще», - резюмировал Андрей Козлов.

Ранее парламентарий оценил решение о введении чрезвычайной ситуации в связи с переувлажнением почвы в Псковской области, принятое летом.