Экономика

Андрей Козлов: Решение о введении ЧС из-за переувлажненной почвы было верным

Решение о введении чрезвычайной ситуации в связи с переувлажнением почвы в Псковской области было абсолютно верным. Таким мнением поделился в программе «Дом Советов» на ПЛН FM (102,6 FM) председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания, депутат по округу №12 Андрей Козлов.

«Решение о введении чрезвычайной ситуации было абсолютно верным. Наверное, мы каких-то мер господдержки в результате не получили, но мы не потеряли, что имели. Мы знаем, что у нас сельское хозяйство дотационное. Сельхозпроизводители, которые участвуют в этом процессе, получают меры господдержки, заключают инвестиционные соглашения, где прописывают планируемые показатели. Человек предполагает, а Бог располагает», - сказал Андрей Козлов.

Он подчеркнул, что неблагоприятные погодные условия преследовали сельское хозяйство еще с весны, когда было не выйти в поле для проведения посевных работ.

«Погодные условия были очень непростые, начиная с весны, когда было не влезть в поле. Из-за этого не удалось посеять запланированные площади. Практически все лето шел дождь, наросло кормов, но убрать было сложно. Соответственно, сроки покоса и сборки также сдвинулись. Коллапса в сельском хозяйстве нет, главное, чтобы не применили штрафные санкции по инвестиционным соглашениям. На это и было рассчитано введение ЧС», - добавил Андрей Козлов.