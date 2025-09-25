Экономика

Алексей Севастьянов об уменьшении госдолга: Регион идет в верном направлении

Регион идет в верном направлении, заявил депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов, комментируя в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей изменения в бюджет Псковской области, принятые на сессии Собрания 25 сентября, и уменьшение госдолга.

«Я бы отметил, что изменения бюджета, которые сегодня были приняты, это, в первую очередь, значительное увеличение доходной части. Безусловно, с изменениям бюджета и доходные, и расходные части меняются, но на 3,7 миллиарда у нас увеличилась доходная часть, из них порядка двух миллиардов - это доходы региона. То есть это ответ неким пессимистам, которые говорят, что экономика региона в стагнации. Два миллиарда будут потрачены на регион», - подчеркнул Алексей Севастьянов.

Депутат отметил, что средства потратят на социальную, общеобразовательную сферы, а также на здравоохранение. «Мы дополним средства на строительство полигона твердых коммунальных отходов», - уточнил он.

Не оставил без внимание Алексей Севастьянов и уменьшение госдолга. «Это заслуга региона, которая говорит о том, что последние годы мы движемся абсолютно верно, несмотря то, что это очень тяжелые годы, но регион идет в верном направлении», - заключил парламентарий.