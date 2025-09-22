Псковcкая обл.
Экономика

Деньги на лекарства, зарплаты бюджетникам и завершение начатых строек добавили в бюджет Псковской области

25.09.2025 12:23|ПсковКомментариев: 0

Областной бюджет на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов увеличили на сессии Псковского областного Собрания депутатов 25 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Доходы областной казны увеличили на 3 млрд 679 млн 871 тысячу рублей. Около 1,3 млрд рублей выделены региону из федерального бюджета. Размер субсидий на модернизацию коммунальной инфраструктуры превысил 474 млн рублей, большая часть средств выделена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

74 млн рублей направлены на возмещение затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса и закупку оборудования для внедрения обязательной маркировки молочной продукции. 67 млн рублей предназначены на реализацию проектов комплексного развития территорий. Более 20 млн рублей — на государственную поддержку инвестиционных проектов по созданию некапитальных модульных средств размещения. Дополнительное финансирование в размере около 10 млн рублей предусмотрено на развитие школ для пациентов с сахарным диабетом, 22 млн рублей выделяется на обеспечение лекарственными препаратами и специальным питанием детей-инвалидов. 148,6 млн рублей выделено региону на софинансирование расходных обязательств, возникающих при оказании специализированной медицинской помощи военнослужащим в период проведения специальной военной операции.

За счёт средств областного бюджета почти 304 млн рублей дополнительно выделяется на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан, 116 млн рублей — на повышение заработной платы медработников. С учётом всех поправок общий объём государственной программы «Развитие здравоохранения» увеличивается в 2025 году на 894 млн 823 тысяч рублей.

На завершение строительства технопарка по переработке ТКО в Палкинском районе в обновлённом бюджете заложено дополнительно 906 млн рублей. Финансовые показатели программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодёжной политики» увеличиваются на 1,2 млрд рублей, в том числе дополнительные средства предусмотрены на увеличение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы.

Рост общего объёма финансирования предусмотрен по подавляющему большинству региональных государственных программ.

С учётом всех предлагаемых изменений на 2025 год доходы увеличены на 3 млрд 679 млн 871 тысячу рублей и составят 58 млрд 377 млн 649 тысяч рублей, расходы увеличены на 4 млрд 456 млн 215 тысяч рублей и составят 62 млрд 533 млн 280 тысяч рублей.

Вице-губернатор, министр финансов области Татьяна Баринова отметила, что правительство проделало огромную работу по сокращению долговых обязательств региона. «Округлённо из 21 млрд рублей мы имеем возможность списать 11 млрд рублей в течение пяти лет. На сегодняшний день уже подготовлены документы на списание долговых обязательств на 2,2 млрд рублей. Дополнительно уже по 2025 году мы подготовили документацию еще на 700 миллионов рублей. Эти документы отправили в министерство финансов. Всё проверяется, все первичные документы проверены казначейством, подтверждены все расходы по списанию. Поэтому надеемся тоже, что вторая часть, 700 миллионов, будет уже в этом году списана», — сказала финансист.

Во втором чтении «за» принятия законопроекта проголосовали 22 депутата.

Баринова Татьяна Алексеевна
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
