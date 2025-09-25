Экономика

Александр Котов о росте доходов бюджета и сокращении госдолга

Очередная 47-я сессия Псковского областного Собрания состоялась 25 сентября. В повестку сессии были включены 10 вопросов. Ключевым стало увеличение доходной части бюджета региона. Доходы областной казны увеличили на 3 млрд 679 млн 871 тысячу рублей. Около 1,3 млрд рублей выделены региону из федерального бюджета. Подробнее о доходах региона, а также об успехах своего подопечного, участника программы «Герои земли Псковской», в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал председатель Собрания Александр Котов.

- Александр Алексеевич, какие главные аспекты принятого законопроекта о бюджете вы можете выделить?

- Существенно увеличиваются доходная и расходная части бюджета. При этом следует отметить, что большую часть составляют все-таки собственные налоговые и неналоговые доходы. Это говорит о том, что экономика Псковской области развивается.

- В чем отличие собственных поступлений и федеральных средств?

- Если субсидии, которые мы получаем из средств федерального бюджета по национальным проектам, по государственным программам - носят целевой характер и их можно использовать строго по назначению, то увеличение собственных доходов позволяет нам самостоятельно расставлять приоритеты и за счет этих дополнительных доходов решать самые насущные проблемы, которые требуют внимания в первую очередь.

Смотрите также Деньги на лекарства, зарплаты бюджетникам и завершение начатых строек добавили в бюджет Псковской области

- Какие вопросы удастся решить за счет дополнительных средств?

- За счет существенного увеличения доходов областного бюджета нам удастся сейчас решить вопрос, связанный с завершением строительства наших образовательных учреждений, новых школ, учреждений здравоохранения. Мы существенно пополняем расходы на финансирование льготного обеспечения граждан. То есть вот такие наиболее острые проблемы, которые требуют безотлагательного решения, за счет этих средств нам удастся решить. Думаю, что до конца года, возможно, мы еще раз будем вносить поправки.

- Как удалось достичь таких положительных результатов по увеличению бюджета региона?

- Здесь я бы отметил серьезную работу и губернатора, и правительства по привлечению собственных дополнительных доходов - налоговых и неналоговых. Это очень важно, и такую тенденцию мы наблюдаем уже на протяжении нескольких лет. Важно ее сохранить, закрепить и рассчитывать на то, чтобы мы с каждым годом пополняли нашу областную казну именно за счет собственных налоговых и неналоговых доходов.

Смотрите также Александр Братчиков: Увеличение средней зарплаты псковичей не может не радовать

- На что также стоит обратить внимание в принятом законопроекте?

- Момент, который я бы отметил, это существенное сокращение государственного долга. Более чем на два миллиарда нам удалось его сократить. Это тоже говорит о том, что работа губернатора и депутатов областного Собрания в Совете Федерации принесла свои результаты. Нам удалось списать бюджетные кредиты. Мы эту позицию отстаивали и наконец-то увидели результат нашей работы.

- Александр Алексеевич, вопрос, не касающийся бюджета. Сегодня не сессии Собрания присутствует ваш подопечный, участник программы «Герои земли Псковской» Андрей Ключко. Вчера он также присутствовал на заседаниях комитетов. Удалось ли вам пообщаться с ним? Какими впечатлениями он поделился?

- Да, удалось пообщаться. У Андрея Васильевича есть возможность более подробно ознакомиться с тем, как работает законодательный орган - Псковское областное Собрание депутатов. С этой целью мы привлекли его к работе комитетов. Как раз на комитетах происходит подготовка законопроекта к рассмотрению, тщательно обсуждаются все нюансы, все нормы законопроекта.

- Будете ли вы еще привлекать Андрея Васильевича к работе законодательного органа?

- У нас будет проходить в октябре заседание комитета по социальной политике Парламентской ассоциации Северо-Запада, где будут присутствовать все представители законодательных собраний нашего федерального округа, и Андрей Васильевич тоже будет принимать участие. У него будет возможность посмотреть, как работает комитет на межпарламентском уровне. Важно еще и неформальное общение, то есть можно познакомиться с коллегами из других регионов и узнать, как у них проходит этот процесс, поделиться опытом. Мы Андрея Васильевича вовлекаем очень серьезно в нашу кропотливую законодательную работу. Еще очень важно, чтобы он посмотрел, как работают депутаты в своих избирательных округах, поэтому мы будем планировать поездки в наши районы, наши муниципальные округа для того, чтобы посмотреть, как депутат выполняет свои функции по работе с избирателями.

Беседовала Александра Мошина