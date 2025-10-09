Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как устроить свидание мечты?
развивающие секции для детей
Поднять из руин Романова горка в Пскове
Развитие Силово-Медведево
ПЛН 25 лет
О новый местах для туристов
вишневый сквер
Господин Рейтингомер
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
От яблока до яблони
вкусно и полезно плавленый сыр
Что изменилось в псковских школах
нацпроект меняет учреждения культуры
Гений уездного города
Города для людей
 
 
 
ещё Экономика 09.10.2025 15:540 Псковская делегация представляет «Моглино» на международной форум-выставке в Минеральных Водах 09.10.2025 17:450 Псковичам рассказали, что делать, если не поступило налоговое уведомление 09.10.2025 16:110 Федеральная программа «Серебряный старт» начала работать в псковском центре «Мой бизнес» 09.10.2025 15:540 Псковская делегация представляет «Моглино» на международной форум-выставке в Минеральных Водах 09.10.2025 15:330 Сроки налогового эксперимента для самозанятых менять не планируется — кабмин 09.10.2025 08:000 Доля коротких вкладов достигла рекордного уровня
 
 
 
Самое популярное 02.10.2025 11:261 Интерактив: Обвал арок на фасаде дома на Максима Горького 07.10.2025 12:130 В отношении бывшего ректора ПсковГУ возбудили еще три уголовных дела 03.10.2025 11:261 «Связи почти нигде нет»: Ольга Бузова поделилась впечатлениями от визита в Псков 06.10.2025 18:016 Рейтингомер: награда от Путина, новость из суда и «король дорожных контрактов» за решеткой 07.10.2025 09:150 По техническим причинам маршрут псковских «Ласточек» изменен
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Псковичам рассказали, что делать, если не поступило налоговое уведомление

09.10.2025 17:45|ПсковКомментариев: 0

Федеральная налоговая служба (ФНС России) информирует жителей региона о порядке получения налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов. 

Налоговые уведомления получают граждане, которые владеют объектами недвижимости или на которых зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектами налогообложения. Исключение составляют случаи, когда общая сумма налогов составляет менее 300 рублей, а также когда у гражданина имеется льгота или вычет, полностью освобождающие от уплаты налога.

Граждане, имеющие доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и порталу «Госуслуги» (при наличии соответствующего согласия), получили уведомления в электронном виде. Бумажные версии уведомлений пользователям личного кабинета не направляются.

Налогоплательщикам, не подключенным к личному кабинету, уведомления направлены по почте заказными письмами. В связи с этим налоговая служба рекомендует гражданам обратить внимание на почтовые извещения и своевременно получить документы в отделениях связи по месту жительства.

Если налоговое уведомление не поступило, получить его можно следующими способами:

  • Обратиться в отделение «Почты России» по месту жительства, предъявив документ, удостоверяющий личность (срок хранения заказного письма — 30 дней);
  • Войти в «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте с помощью подтвержденной учетной записи портала «Госуслуги»;
  • Направить обращение через сервис «Обратиться в ФНС России» с указанием паспортных данных, места жительства и адреса электронной почты для получения уникального идентификационного номера (УИН) для оплаты;
  • Обратиться в ближайшее отделение МФЦ или налоговый орган.

В помощь налогоплательщикам на главной странице сайта ФНС России размещена промостраница «Налоговое уведомление 2025 года», где содержится информация об основных изменениях в налогообложении имущества физических лиц, способах проверки ставок и льгот, а также порядке действий при неполучении уведомления или обнаружении в нем некорректных данных.

Смотрите также
07.10.2025 17:530 В 2025 году более 305 тысяч псковичей получат налоговые уведомления

ФНС России также напоминает, что указанные в уведомлениях налоги необходимо уплатить не позднее 1 декабря этого года.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Опрос на ПЛН: Готовитесь ли вы к повышению НДС?
В опросе приняло участие 142 человека
09.10.2025, 18:400 Новый выпуск проекта «Пастырь. Защитники Отечества» будет посвящен Николаю Псковскому 09.10.2025, 18:200 Учения по ликвидации разлива топлива на железной дороге провели в Псковской области 09.10.2025, 18:000 «Сообразим на троих»: Уйдет ли правительство в отставку и нужны ли россиянам длинные новогодние каникулы? ВИДЕО 09.10.2025, 17:530 Масштабировать модель псковского Социального городка предложили парламентарии Северо-Запада
09.10.2025, 17:510 Фестиваль клюквы состоится на площадке у Пыталовского ДК 11 октября 09.10.2025, 17:480 Образ Наталии Соколовой вызвал фурор на презентации народных костюмов субъектов РФ  09.10.2025, 17:450 До +13 градусов и облачную погоду прогнозируют в Псковской области 10 октября 09.10.2025, 17:450 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 9 октября
09.10.2025, 17:450 Псковичам рассказали, что делать, если не поступило налоговое уведомление 09.10.2025, 17:330 Партию просроченных сухарей изъял из продажи псковский Роспотребнадзор 09.10.2025, 17:310 Юные теннисисты Псковской области поборются за кубки и медали в субботу 09.10.2025, 17:300 Армен Мнацаканян: Агродиктант – шаг к пониманию жизни
09.10.2025, 17:190 Великолукский прокурор направил в суд дело о сбыте более 2 кг наркотиков 09.10.2025, 17:190 «Гайд-парк»: Виктор Остренко об итогах заседания комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму. ВИДЕО 09.10.2025, 17:090 «Ростелеком» представил портрет пользователя домашнего интернета 09.10.2025, 17:010 Импортозамещение: наконец-то свое или принудительная лояльность?
09.10.2025, 17:000 В Псковской области призывная кампания переходит в цифровой формат 09.10.2025, 17:000 День в истории ПЛН. 9 октября 09.10.2025, 16:510 В Генпрокуратуре сформируют отдел по надзору за соблюдением прав бойцов СВО 09.10.2025, 16:370 Новые объекты газификации и догазификации в 25 регионах РФ запущены в работу
09.10.2025, 16:350 Завершён капремонт дороги в себежских деревнях Сутоки и Лопатово 09.10.2025, 16:250 МТС приглашает псковских студентов принять участие в стипендиальной программе «Система» 09.10.2025, 16:230 «Беседка»: Как попасть в топ-20 конкурса «Мисс Россия»? 09.10.2025, 16:143 Управляйка Сосновского
09.10.2025, 16:140 Для появления культуры раздельного сбора ТКО нужно создать условия — Александр Братчиков 09.10.2025, 16:110 Федеральная программа «Серебряный старт» начала работать в псковском центре «Мой бизнес» 09.10.2025, 16:040 Дружинник спас жизнь пострадавшему в серьезном ДТП на трассе Печки – Новоизборск 09.10.2025, 15:560 Минцифры предупреждает о фейке об отключении интернета в РФ
09.10.2025, 15:540 Псковская делегация представляет «Моглино» на международной форум-выставке в Минеральных Водах 09.10.2025, 15:470 Умер исполнитель хита «Молодая» Ефрем Амирамов 09.10.2025, 15:400 Псковские профсоюзы помогут провести агродиктант 09.10.2025, 15:330 Сроки налогового эксперимента для самозанятых менять не планируется — кабмин
09.10.2025, 15:160 Города для людей 09.10.2025, 15:120 Псковичей ждет концерт «Песни сердца» с участием народного ансамбля «Россия» 09.10.2025, 15:040 МегаФон открыл в Петербурге новый дата-центр на импортозамещённом оборудовании 09.10.2025, 14:570 В Пскове четверых «новых» граждан России доставили в военкомат
09.10.2025, 14:460 Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись на Четырёх углах в Пскове 09.10.2025, 14:450 Житель Франции пытался нелегально ввезти в Псковскую область фигурки животных и людей 09.10.2025, 14:380 Депутаты десяти регионов Северо-Запада встретились в Пскове для обсуждения социальных вопросов 09.10.2025, 14:210 Погружение в мир корейского бизнес-искусства: в Пскове прошла лекция о концепции «нунчи»
09.10.2025, 14:120 Нобелевская премия по литературе присуждена венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи 09.10.2025, 14:090 Делегация Псковской области участвует в агропромышленной выставке «Золотая осень» 09.10.2025, 14:030 ВТБ и Т1 представили биометрическую кассу самообслуживания для ритейла 09.10.2025, 14:010 «Дневной дозор»: Нужны ли детские и юношеские организации современным школьникам?
09.10.2025, 13:520 Великолукские театралы отправились на гастроли в город Мичуринск 09.10.2025, 13:520 Рецепты котлет 1985 года опубликовал псковский архив 09.10.2025, 13:460 В Пскове на Рижском проспекте водитель фуры врезался в легковой автомобиль ВИДЕО 09.10.2025, 13:450 Парламентарии СЗФО активизируют усилия по поддержке региональных музеев
09.10.2025, 13:310 Гражданин Беларуси заплатит штраф за контрабанду лосося в Невельском районе 09.10.2025, 13:220 Великолукский технопарк «Электрополис» вошел в топ-10 лучших в России 09.10.2025, 13:130 Посвящённая «Михайловскому» сказка-стилизация оренбургского поэта получила премию имени Аксакова 09.10.2025, 13:120 Восстановленный псковичами танк Т-28 появился в музее Задорожного
09.10.2025, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 09.10.2025, 13:000 На псковском «Машиностроителе» в октябре будут принимать батарейки и крышки 09.10.2025, 12:520 Псковичи смогут наблюдать за этапом чемпионата по битве роботов онлайн 09.10.2025, 12:420 Виктор Остренко: Для обновления колледжей культуры нужна поддержка федерального центра
09.10.2025, 12:320 Псковский театр представит «Маленькие трагедии» на фестивале в Великом Новгороде 09.10.2025, 12:200 Биоэквайринг на «Финополисе»: рисунок вен на ладони оплатит покупку 09.10.2025, 12:190 Ремонт пяти общественных колодцев завершили в Псковском районе 09.10.2025, 12:180 Двое несовершеннолетних пытались похитить чипсы и энергетики в псковском гипермаркете
09.10.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Виктором Остренко 09.10.2025, 12:010 Трехнедельная акция по сбору макулатуры стартовала в Пскове 09.10.2025, 11:580 В регионах растет конкуренция за ИТ-кадры 09.10.2025, 11:401 Учения 76-й дивизии проходят в Пскове
09.10.2025, 11:290 «Сообразим на троих»: Уйдет ли правительство в отставку и нужны ли россиянам длинные новогодние каникулы?  09.10.2025, 11:260 Положения о конкурсах на пост глав утвердили в новых округах Псковской области 09.10.2025, 11:230 В Пушкиногорском районе объявлен осенний месячник по благоустройству 09.10.2025, 11:090 ФАС к 2028 году разработает антимонопольное регулирование маркетплейсов
09.10.2025, 10:530 Светофор и камера наблюдения не работают на Четырех углах в Пскове 09.10.2025, 10:520 «Гайд-парк»: Виктор Остренко об итогах заседания комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму 09.10.2025, 10:450 Минтранс рассказал, когда следует переобувать автомобиль в зимние шины 09.10.2025, 10:340 Русско-китайский дуэт даст органно-вокальный концерт в Пскове
09.10.2025, 10:200 ВТБ и НСПК показали терминал для быстрой проверки возраста без паспорта 09.10.2025, 10:060 Псковский музей стал площадкой для съемок телепрограммы «Пешком» 09.10.2025, 10:010 Голубоглазый мужчина в черной куртке пропал в Пскове 09.10.2025, 09:510 МВД предупреждает о новой схеме мошенничества со сдачей анализов
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru