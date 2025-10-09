Экономика

Псковичам рассказали, что делать, если не поступило налоговое уведомление

Федеральная налоговая служба (ФНС России) информирует жителей региона о порядке получения налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов.

Налоговые уведомления получают граждане, которые владеют объектами недвижимости или на которых зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектами налогообложения. Исключение составляют случаи, когда общая сумма налогов составляет менее 300 рублей, а также когда у гражданина имеется льгота или вычет, полностью освобождающие от уплаты налога.

Граждане, имеющие доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и порталу «Госуслуги» (при наличии соответствующего согласия), получили уведомления в электронном виде. Бумажные версии уведомлений пользователям личного кабинета не направляются.

Налогоплательщикам, не подключенным к личному кабинету, уведомления направлены по почте заказными письмами. В связи с этим налоговая служба рекомендует гражданам обратить внимание на почтовые извещения и своевременно получить документы в отделениях связи по месту жительства.

Если налоговое уведомление не поступило, получить его можно следующими способами:

Обратиться в отделение «Почты России» по месту жительства, предъявив документ, удостоверяющий личность (срок хранения заказного письма — 30 дней);

Войти в «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте с помощью подтвержденной учетной записи портала «Госуслуги»;

Направить обращение через сервис «Обратиться в ФНС России» с указанием паспортных данных, места жительства и адреса электронной почты для получения уникального идентификационного номера (УИН) для оплаты;

Обратиться в ближайшее отделение МФЦ или налоговый орган.

В помощь налогоплательщикам на главной странице сайта ФНС России размещена промостраница «Налоговое уведомление 2025 года», где содержится информация об основных изменениях в налогообложении имущества физических лиц, способах проверки ставок и льгот, а также порядке действий при неполучении уведомления или обнаружении в нем некорректных данных.

ФНС России также напоминает, что указанные в уведомлениях налоги необходимо уплатить не позднее 1 декабря этого года.