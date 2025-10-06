Мобильные офисы налоговой начнут работать в Псковской области

Управление ФНС России по Псковской области организует выездные мобильные офисы для информирования жителей региона об имущественных налогах и налоге на доходы физических лиц, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.
Эти мобильные офисы будут работать в администрациях муниципальных образований и на предприятиях области. Они предоставят удобную возможность жителям региона получать необходимую информацию без личного посещения налогового органа. Посетители смогут:
Специалисты управления в рамках мобильного офиса также расскажут, как подключить СМС-информирование о наличии задолженности и напомнят о функциональных возможностях электронных сервисов ФНС России.
Первый выезд мобильного офиса состоится 9 октября в администрацию Пушкиногорского муниципального района. Прием налогоплательщиков пройдет по адресу: поселок Пушкинские Горы, улица Ленина, дом 6, начиная с 10:00.