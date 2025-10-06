Экономика

Мобильные офисы налоговой начнут работать в Псковской области

Управление ФНС России по Псковской области организует выездные мобильные офисы для информирования жителей региона об имущественных налогах и налоге на доходы физических лиц, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Эти мобильные офисы будут работать в администрациях муниципальных образований и на предприятиях области. Они предоставят удобную возможность жителям региона получать необходимую информацию без личного посещения налогового органа. Посетители смогут:

проверить наличие или отсутствие начислений по имущественным налогам, которые необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2025 года;

получить налоговое уведомление на уплату налога;

уплатить налог по QR-коду, если у них подключены мобильные банковские приложения;

узнать об имеющейся задолженности и получить квитанцию для ее уплаты;

получить доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» для себя и своих несовершеннолетних детей;

узнать о применении льгот для отдельных категорий граждан;

узнать, как получать налоговые уведомления с помощью портала Госуслуг;

узнать порядок начисления налога на доходы в виде процентов по вкладам в банках.

Специалисты управления в рамках мобильного офиса также расскажут, как подключить СМС-информирование о наличии задолженности и напомнят о функциональных возможностях электронных сервисов ФНС России.

Первый выезд мобильного офиса состоится 9 октября в администрацию Пушкиногорского муниципального района. Прием налогоплательщиков пройдет по адресу: поселок Пушкинские Горы, улица Ленина, дом 6, начиная с 10:00.