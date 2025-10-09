Экономика

Псков поднялся на 88 место в рейтинге российских городов по зарплатам

Псков занял 88 место в рейтинге российских городов по уровню зарплат по итогам первого полугодия 2025 года, следует из результатов исследования РИА Новости.

Для оценки ситуации в этом вопросе эксперты РИА Новости рассчитали соотношение средних зарплат в ста крупнейших городах России и стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг. На основе этих данных был составлен седьмой ежегодный рейтинг российских городов по уровню зарплат. Города ранжированы по отношению чистой средней зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг, иначе говоря, оценка городов производилась по покупательной способности зарплаты. Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе официальной статистики за январь-июнь 2025 года по крупным и средним предприятиям. Фиксированный потребительский набор взят из региональной статистики Росстата. В рейтинг включены 100 городов - административные центры субъектов РФ, а также другие крупнейшие города России.

По итогам исследования город Псков поднялся на 88 место. Средняя зарплата в столице региона за первое полугодие в месяц составляет 60 200 тысяч рублей. Относительно первого полугодия 2024 года зарплаты увеличились на 13,9 %. Соотношение чистой зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набор составило 2,63.

Напомним, по итогам первого полугодия 2024 года Псков занял в аналогичном рейтинге 91 место.

Остальные города Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге за первое полугодие 2025 года заняли следующие позиции:

13 место - Санкт-Петербург;

16 место - Мурманск;

22 место - Нарьян-Мар;

51 место - Великий Новгород;

60 место - Архангельск;

67 место - Петрозаводск;

73 место - Калининград;

91 место - Вологда.

Первое место в рейтинге среди исследованных городов по покупательной способности средней зарплаты четвертый год подряд занимает Новый Уренгой. В этом крупнейшем городе Ямало-Ненецкого автономного округа чистая зарплата превышает стоимость фиксированного набора в 5,86 раза. Вторую строчку по покупательской способности заплаты заняла столица Ямала - Салехард, здесь средняя зарплата позволяет приобрести 5,57 фиксированных наборов товаров и услуг. На третью строчку переместился Южно-Сахалинск, где средняя чистая зарплата эквивалентна 5,25 фиксированного набора товаров и услуг.

В конце списка по покупательской способности средней зарплаты расположились Грозный и Нальчик. В Нальчике соотношение средней чистой зарплаты и стоимости фиксированных потребительских наборов товаров и услуг составляет 2,16 раза, а в Грозном ситуация лишь немногим лучше.

В целом в большинстве российских городов из рейтинга средней чистой зарплаты хватит примерно на 2,5-3,5 фиксированных потребительских наборов. В частности, в 27 городах из анализируемых 100 соотношение находится в диапазоне от 2,5 до 3 наборов, а в интервале от 3 до 3,5 - еще 27 городов.