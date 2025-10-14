Экономика

Оплатить имущественные налоги псковичи должны не позднее 1 декабря

Оплатить имущественные налоги необходимо не позднее 1 декабря, напомнили жителям региона в УФНС России по Псковской области.

Налогоплательщики получают уведомления об уплате налога на имущество, транспортного и земельного налогов за 2024 год, а также неудержанного налога с доходов физических лиц и с доходов в виде процентов по вкладам в банках. Если до 1 ноября владелец налогооблагаемого имущества не получит уведомление, ему следует обратиться с заявлением о выдаче налогового уведомления в любой налоговый орган или отделение МФЦ.

В этом году более 305 тысяч жителей региона получат налоговые уведомления. 174 тысячи из них направят пользователям личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС России и на едином портале Госуслуг. Остальные налогоплательщики получат уведомления по почте заказными письмами.

Важно отметить, что в 2025 году налоговые уведомления не будут направляться в следующих случаях: