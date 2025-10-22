С администрации Дедовичского района хотят взыскать почти 86 млн рублей субсидии

Суд принял иск министерства сельского хозяйства Псковской области к администрации Дедовичского района о взыскании средств субсидии в размере более 85,7 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.
Между министерством и администрацией заключено соглашение о предоставлении из бюджета Псковской области бюджету Дедовичского района субсидии по реализации проекта «Комплексное развитие поселка Дедовичи, деревни Красные Горки, деревни Дубишно Дедовичского района Псковской области» в 2023 -2025 годах в рамках реализации регионального проекта «Современный облик сельских территорий» на сумму более 261 млн рублей.
Субсидия предоставлена на реализацию проекта, в том числе, по объектам:
Как следует из искового заявления, общая сумма неиспользованного остатка средств субсидии по объектам составляет более 85,7 млн рублей. Данное обстоятельство послужило основанием для обращения министерства в суд.
Предварительное и судебное заседания назначены на 11 ноября.