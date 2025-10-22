Экономика

С администрации Дедовичского района хотят взыскать почти 86 млн рублей субсидии

Суд принял иск министерства сельского хозяйства Псковской области к администрации Дедовичского района о взыскании средств субсидии в размере более 85,7 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.

Между министерством и администрацией заключено соглашение о предоставлении из бюджета Псковской области бюджету Дедовичского района субсидии по реализации проекта «Комплексное развитие поселка Дедовичи, деревни Красные Горки, деревни Дубишно Дедовичского района Псковской области» в 2023 -2025 годах в рамках реализации регионального проекта «Современный облик сельских территорий» на сумму более 261 млн рублей.

Субсидия предоставлена на реализацию проекта, в том числе, по объектам:

на капитальный ремонт Дедовичского районного центра досуга в сумме более 63,9 млн рублей (подрядчик - ООО «Капстрой Групп»);

на капитальный ремонт Дедовичской средней школы №1 в размере 85,5 млн рублей (подрядчик - ООО «Капстрой Групп»);

на капитальный ремонт филиала Дедовичского районного центра досуга «Красногорский сельский клуб» в размере более 33 млн рублей (подрядчик ООО «Авант»).

Как следует из искового заявления, общая сумма неиспользованного остатка средств субсидии по объектам составляет более 85,7 млн рублей. Данное обстоятельство послужило основанием для обращения министерства в суд.

Предварительное и судебное заседания назначены на 11 ноября.