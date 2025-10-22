Свыше 1,7 кг сливочного масла и сметаны вернули в Беларусь из Псковской области

На российско-белорусской границе в Псковской области государственный инспектор Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора приостановил перемещение 1700 кг готовой молочной продукции, следующей из Республики Беларусь на территорию Российской Федерации с нарушением ветеринарно-санитарных требований, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.
Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора
На перемещаемый товар (сливочное масло, сметана) отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение и безопасность товара.
Перемещение готовой молочной продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате, товар отправили назад в Республику Беларусь.