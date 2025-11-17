Экономика

Госдума рассмотрит в третьем чтении проект бюджета РФ на 2026-2028 годы

Госдума на заседании в четверг рассмотрит в третьем, окончательном, чтении проект федерального бюджета РФ на 2026-2028 гг.

Проект закона «О федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 гг.» (N1026181-8) был внесен в парламент 29 сентября и принят в первом чтении 22 октября.

Согласно проекту закона, доходы бюджета в 2026 г. составят 40,28 трлн руб., расходы - 44,07 трлн руб., дефицит - 3,79 трлн руб. Прогноз ВВП - 235,07 трлн руб., инфляция не выше 4%. На 2027 г. запланированы доходы в 42,91 трлн руб. (включая дополнительные нефтегазовые доходы в 342,1 млрд руб.), расходы - 46,10 трлн руб., дефицит составит 3,19 трлн руб. В 2028 г. доходы прогнозируются на уровне 45,87 трлн руб. (в том числе дополнительные нефтегазовые доходы в размере 782,6 млрд руб.), расходы - 49,38 трлн руб., дефицит - 3,51 трлн руб. Уровень инфляции согласно прогнозам также не будет превышать, соответственно, 4% (декабрь 2027 г. к декабрю 2026 г.) и 4% (декабрь 2028 г. к декабрю 2027 г.).

Кроме того, планируется также в третьем чтении рассмотреть проекты законов из так называемого «бюджетного пакета», в частности, законопроекты о бюджетах внебюджетных фондов на трехлетку, проект закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ», пишет «Интерфакс».

Кроме того, планируется рассмотреть в третьем чтении законопроект об установлении с 1 января 2026 года МРОТ в сумме 27 093 рубля в месяц.