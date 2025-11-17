Псковская область находится на 61-м месте по бюджетной обеспеченности

Псковская область находится на 61-м месте в разрезе всех субъектов Российской Федерации по бюджетной обеспеченности, сообщила заместитель губернатора Татьяна Баринова на сессии Псковского областного Собрания депутатов 20 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«По темпам рост налоговых и неналоговых доходов по сравнению к 2025 году составил 106,8%. Уровень расчетной обеспеченности снизился с 0,748 в 2025 году до 0,738 к 2026 году. Дотация у нас уже три года не растет и составляет 7,5 млрд. Если рассмотреть в целом по всем субъектам Российской Федерации, пока мы имеем информацию только по 2025 году, мы находимся на 61-м месте в разрезе всех субъектов Российской Федерации по обеспеченности», - сказала Татьяна Баринова.