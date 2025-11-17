Экономика

Александр Братчиков: Рост доходов бюджета свидетельствует о повышении эффективности налоговой системы

Рост доходов бюджета свидетельствует о повышении эффективности налоговой системы, улучшении экономического климата и увеличении налогооблагаемой базы, сказал депутат от «Единой России», председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания Александр Братчиков на сессии Собрания 20 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Нацеленность бюджета для удовлетворения потребностей населения, эффективного использования финансовых ресурсов способствует поступательному развитию нашего региона, обеспечивающему рост социального благополучия, модернизацию инфраструктуры и укрепление экономики», - сказал Александр Братчиков.

Особое внимание хотелось бы уделить финансовой поддержке, предоставляемой из федерального бюджета, отметил депутат.

«Полученные средства позволяют нашему региону реализовывать важные инфраструктурные проекты, укрепить социальную сферу, обеспечить качественное медицинское обслуживание и образование, повысить уровень жизни населения. Анализируя представленный в первом чтении проект закона об областном бюджете на 2026 год, мы видим положительную динамику, характеризуемую увеличением доходной и расходной части областного бюджета», - сказал председатель бюджетного комитета Собрания.

Рост доходов бюджета свидетельствует о повышении эффективности налоговой системы, улучшении экономического климата и увеличении налогооблагаемой базы. Прогнозируемый на 2026 год объем доходов областного бюджета составляет 68,2 млрд рублей, что на 13,5 млрд больше, чем объемы утвержденных доходов на 2025 год, добавил Александр Братчиков.