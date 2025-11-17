Проект бюджета Псковской области на 2026 год приняли в первом чтении

Проект бюджета Псковской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов в первом чтении приняли депутаты Псковского областного Собрания в рамках очередной 49-й сессии 20 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Общий объем доходов областного бюджета составит 68 243 582 000 рублей. Общий объем расходов планируется в размере 70 956 818 000 рублей. Налоговые и неналоговые доходы в 2026 году при этом составят 38 138 808 000 рублей. Безвозмездные поступления — 30 104 774 000 рублей.
Также на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов планируется приватизировать 55 объектов недвижимого имущества на территории всей Псковской области.
Для финансирования дефицита областного бюджета в 2026 году планируется привлечь 2 713 236 000 рублей. Госдолг планируется в размере 22 миллиарда рублей. На сегодняшний день долговые обязательства составляют 17 миллиардов рублей.
Отмечается, что налоговая часть доходов выросла на 6,8%. На 2026 год поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета области запланировано в объеме 47,9 млрд рублей.
Среднемесячная заработная плата в Псковской области в 2026 году планируется в размере 52 тысяч рублей.
«Спасибо за доклад. Я по своей традиции хочу задать вопрос по поводу коммерческих кредитов. Вы сказали всего 22 миллиарда. Михаилу Юрьевичу (Ведерникову, губернатору - ред.) каким-то чудом удалось списать их. Это сказывалось на бюджете. Губернатор эту проблему решил. Однако ходили слухи, что планируется привлечение 2 миллиардов кредитов. Скажите, в структуре госдолга какой процент кредитов?» — поинтересовался депутат Псковского областного Собрания от партии «Справедливая Россия» Олег Брячак.
«Еще вопрос. Если вы планируете привлечь, какой процент сегодня банки дают нашему бюджету и в какой срок планируете погасить данные четыре миллиарда?» — спросил Олег Брячак.
«Все четыре мы не настроены брать, мы в течение года оптимизируем расходы, перебрасываем с одной статьи на другую, будем привлекать остатки со счета. Привлечение коммерческих кредитов будет минимизировано в два раза. Ставка 3%, кредиты мы берем в конце года не более чем на полгода. В январе и феврале есть возможность получить казначейские кредиты для погашения коммерческих. Это позволяло нам не пользоваться коммерческими кредитами», — прокомментировала Татьяна Баринова.
«Раз уж зашел разговор о кредитах, в 2026 году какой процент на это пойдет?» — спросил лидер фракции «Яблоко» Артур Гайдук.
«В бюджете на это заложено 560 миллионов», — ответила Татьяна Баринова.
Депутаты проголосовали следующим образом: 19 были «за», четверо — воздержались.