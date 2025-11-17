Экономика

Проект бюджета Псковской области на 2026 год приняли в первом чтении

Проект бюджета Псковской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов в первом чтении приняли депутаты Псковского областного Собрания в рамках очередной 49-й сессии 20 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Общий объем доходов областного бюджета составит 68 243 582 000 рублей. Общий объем расходов планируется в размере 70 956 818 000 рублей. Налоговые и неналоговые доходы в 2026 году при этом составят 38 138 808 000 рублей. Безвозмездные поступления — 30 104 774 000 рублей.

Также на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов планируется приватизировать 55 объектов недвижимого имущества на территории всей Псковской области.

Для финансирования дефицита областного бюджета в 2026 году планируется привлечь 2 713 236 000 рублей. Госдолг планируется в размере 22 миллиарда рублей. На сегодняшний день долговые обязательства составляют 17 миллиардов рублей.

Отмечается, что налоговая часть доходов выросла на 6,8%. На 2026 год поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета области запланировано в объеме 47,9 млрд рублей.

Среднемесячная заработная плата в Псковской области в 2026 году планируется в размере 52 тысяч рублей.

«Спасибо за доклад. Я по своей традиции хочу задать вопрос по поводу коммерческих кредитов. Вы сказали всего 22 миллиарда. Михаилу Юрьевичу (Ведерникову, губернатору - ред.) каким-то чудом удалось списать их. Это сказывалось на бюджете. Губернатор эту проблему решил. Однако ходили слухи, что планируется привлечение 2 миллиардов кредитов. Скажите, в структуре госдолга какой процент кредитов?» — поинтересовался депутат Псковского областного Собрания от партии «Справедливая Россия» Олег Брячак.

«На сегодняшний день госдолг 17 миллиардов, ни одного коммерческого кредита нет. Заканчивается год, бюджет сбалансирован. Привлечение коммерческих кредитов: есть риск привлечь в декабре 1,2 миллиарда на зарплаты и дополнительно еще 500 миллионов. Мы в декабре выплачиваем зарплату за ноябрь. Все будет зависеть от доходных источников. Мы каждый день проверяем, что у нас на счете. Мы сейчас используем все возможные рычаги для уменьшения привлечения коммерческих кредитов. По дополнительной помощи из федерального бюджета есть определенные сложности», — пояснила заместитель губернатора Татьяна Баринова.

«Еще вопрос. Если вы планируете привлечь, какой процент сегодня банки дают нашему бюджету и в какой срок планируете погасить данные четыре миллиарда?» — спросил Олег Брячак.

«Все четыре мы не настроены брать, мы в течение года оптимизируем расходы, перебрасываем с одной статьи на другую, будем привлекать остатки со счета. Привлечение коммерческих кредитов будет минимизировано в два раза. Ставка 3%, кредиты мы берем в конце года не более чем на полгода. В январе и феврале есть возможность получить казначейские кредиты для погашения коммерческих. Это позволяло нам не пользоваться коммерческими кредитами», — прокомментировала Татьяна Баринова.

«Раз уж зашел разговор о кредитах, в 2026 году какой процент на это пойдет?» — спросил лидер фракции «Яблоко» Артур Гайдук.

«В бюджете на это заложено 560 миллионов», — ответила Татьяна Баринова.

«Надо отметить, что доходы и расходы планируются с существенным ростом, при этом надо отметить, что вырастут безвозмездные поступления, а также и налоговые и неналоговые доходы. Это говорит о том, что даже в таких условиях экономика Псковской области развивается. Эту тенденцию развития нам общими усилиями надо сохранить. Понятно, что плановые цифры с неба не свалятся. Это только прогноз. Для того, чтобы это все исполнилось, нам придется поработать. Если мы нацелены на слаженную работу, это всегда приводит к положительным результатам. Я вас нацеливаю на конструктивную работу. Всегда есть место критике, но она должна быть обоснованной. Будет работать согласительная комиссия. Мы как законодательный орган должны аккумулировать предложения системного характера. Мы будем встречаться с губернатором, каждая фракция будет обсуждать возможные поправки. Но я хочу вас предостеречь от такой практики, когда ко второму чтению вносятся правки вроде "отремонтировать крышу или крыльцо". Мы начинаем формировать параметры бюджета с начала августа. Я предлагаю поддержать проект закона в первом чтении», — сказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Депутаты проголосовали следующим образом: 19 были «за», четверо — воздержались.