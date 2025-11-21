Экономика

Михаил Ведерников: Товарооборот между Псковской областью и Республикой Беларусь вырос на четверть

В условиях санкций и ограничений товарооборот между Псковской областью и Республикой Беларусь в прошлом году увеличился на 25%, составив около 10 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram-канал

После встречи с заместителем Премьер-министра Беларуси Натальей Петкевич отметил, что положительная динамика сохраняется и в этом году.

«Наталья Владимировна сегодня предложила более активно развивать сотрудничество по отдельным направлениям, в том числе проводить бизнес-туры – обязательно это проработаем: нам есть что показать, многое хочется увидеть у соседей», - отметил Михаил Ведерников.

По его словам, гуманитарная сфера также активно развивается.

«Важно, что люди двух стран тянутся друг к другу, хотят ближе познакомиться с историей, культурой и достопримечательностями. Если два года назад в наших совместных культурных, образовательных и патриотических мероприятиях участвовало порядка 50 тысяч человек, то в этом году – уже 100 тысяч человек. Уверен, эта цифра ещё будет расти, и мы проведем немало ярких, значимых и интересных мероприятий», - заключил губернатор.