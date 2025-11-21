Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Культурный код» крылатые выражения
Завершается строительство «Надвратного дома»
Работа в «Россети Северо-Запад»
Атлас здоровья ЛОНГРИД
где подают лучший завтрак
ESG-активность на Некрасова
Новогодний корпоратив
Как устроить свидание мечты?
Господин Рейтингомер
вопросы о муниципальной реформе
Дорогу педагогу
история буквы «Ё»
Город Рождества
77 лет на страже прав трудящихся
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
 
 
 
ещё Экономика 21.11.2025 13:420 Годовая инфляция в Псковской области в октябре замедлилась и составила почти 9% 22.11.2025 16:050 Михаил Ведерников: Товарооборот между Псковской областью и Республикой Беларусь вырос на четверть 22.11.2025 13:200 Исследование показало, сколькими российскими компаниями руководят женщины 22.11.2025 11:200 До 1 декабря жители Псковской области могут выбрать страховщика для управления пенсионными накоплениями 22.11.2025 10:401 Сергей Вострецов: Пенсионеры не должны жить от индексации до индексации 21.11.2025 16:560 Бритье по максимуму: цены на станки в России взлетели до рекордных значений
 
 
 
Самое популярное 17.11.2025 12:483 Андрей Ермаков оставил пост министра образования Псковской области 17.11.2025 10:200 Губернатор Псковской области больше не будет издавать указы 21.11.2025 21:000 Демонтированный в Риге памятник Пушкину открыли в Париже 15.11.2025 19:541 Отчисленных студентов из Индии заключили под стражу за кражу в Пскове 16.11.2025 13:401 Фотофакт: Благоустройство территории началось вокруг здания бывшего казино в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Михаил Ведерников: Товарооборот между Псковской областью и Республикой Беларусь вырос на четверть

22.11.2025 16:05|ПсковКомментариев: 0

В условиях санкций и ограничений товарооборот между Псковской областью и Республикой Беларусь в прошлом году увеличился на 25%, составив около 10 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram-канал

После встречи с заместителем Премьер-министра Беларуси Натальей Петкевич отметил, что положительная динамика сохраняется и в этом году.

«Наталья Владимировна сегодня предложила более активно развивать сотрудничество по отдельным направлениям, в том числе проводить бизнес-туры – обязательно это проработаем: нам есть что показать, многое хочется увидеть у соседей», - отметил Михаил Ведерников.

По его словам, гуманитарная сфера также активно развивается.

«Важно, что люди двух стран тянутся друг к другу, хотят ближе познакомиться с историей, культурой и достопримечательностями. Если два года назад в наших совместных культурных, образовательных и патриотических мероприятиях участвовало порядка 50 тысяч человек, то в этом году – уже 100 тысяч человек.  Уверен, эта цифра ещё будет расти, и мы проведем немало ярких, значимых и интересных мероприятий», - заключил губернатор.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Используете ли вы ИИ в повседневной жизни?
В опросе приняло участие 139 человек
22.11.2025, 16:050 Михаил Ведерников: Товарооборот между Псковской областью и Республикой Беларусь вырос на четверть 22.11.2025, 16:000 У Псковской области и Республики Беларусь широкие перспективы для сотрудничества - Александр Котов 22.11.2025, 15:580 Два автомобиля столкнулись напротив Телецентра в Пскове 22.11.2025, 15:400 Гололедица и до +2 ожидается в Псковской области 23 ноября
22.11.2025, 15:330 Стать участником конференции «Изборск и его округа» желающие могут до 24 ноября 22.11.2025, 15:200 Кубок Псковской области по таврелям состоится в Великих Луках 22.11.2025, 15:000 Многопрофильная инженерная олимпиада проходит в Великих Луках 22.11.2025, 14:400 Международный день сыновей отмечается сегодня
22.11.2025, 14:200 Плановые санитарные работы завершаются в пушкинском «Михайловском» 22.11.2025, 14:000 За конкурсом «Мисс/Миссис Псков 2025» можно будет наблюдать онлайн 22.11.2025, 13:400 «Придумано и сделано в России»: светильник «Core» 22.11.2025, 13:200 Исследование показало, сколькими российскими компаниями руководят женщины
22.11.2025, 13:001 Названа средняя пенсия по инвалидности в России 22.11.2025, 12:400 Декада инвалидов пройдет в псковском музее в декабре 22.11.2025, 12:200 Как выстроить доверительные отношения с ребенком, рассказал псковский минздрав 22.11.2025, 12:120 Андрей Маковский победил в конкурсе «Знание. Лектор» и получил премию «Дигория»
22.11.2025, 12:000 Изборскую крепость запечатлела в картине посетительница 22.11.2025, 11:400 Радио Sputnik получило премию в номинации «Прогресс года» 22.11.2025, 11:200 До 1 декабря жители Псковской области могут выбрать страховщика для управления пенсионными накоплениями 22.11.2025, 11:000 62 года назад в Далласе убит Джон Кеннеди — 35-й президент США
22.11.2025, 10:401 Сергей Вострецов: Пенсионеры не должны жить от индексации до индексации 22.11.2025, 10:200 Новый проект анонсировала директор конкурсов «Миссис Россия» 22.11.2025, 10:001 Еще около 20 пушкиногорских домовладений подключили к «голубому» топливу 22.11.2025, 09:400 «Миссис Россия-2025»: Я прилетела в Псков с третьего раза
22.11.2025, 09:200 «Ё» - моё: История самой противоречивой буквы русского алфавита 22.11.2025, 09:000 День психолога отмечается сегодня в России 21.11.2025, 22:004 Почему некоторые пары предпочитают заводить животных вместо детей, рассказал психолог 21.11.2025, 22:000 В Псковской области против гриппа привились более 200 тысяч человек
21.11.2025, 21:490 ДТП затрудняет движение на площади Ленина в Пскове 21.11.2025, 21:400 Ограничение скорости будет действовать на трёх участках трассы Р-23 «Псков» 22 ноября 21.11.2025, 21:200 Детские футбольные команды поспорили за Кубок областной федерации 21.11.2025, 21:000 Демонтированный в Риге памятник Пушкину открыли в Париже
21.11.2025, 20:400 Представители сферы профобразования Псковской и Витебской областей обсудили совместные проекты и развитие сотрудничества 21.11.2025, 20:350 В Великих Луках состоялась конференция, посвящённая 160-летию со дня рождения Патриарха Тихона 21.11.2025, 20:240 «Беседка»: «Мисс и Миссис Псков-2025» накануне финала. ВИДЕО 21.11.2025, 20:200 Научные сотрудники псковского музея выступили на конференции в Великом Новгороде
21.11.2025, 20:000 Лекцию по кибербезопасности и соревнованиям по фиджитал-футболу провели для детей из Печор 21.11.2025, 19:400 Молодёжь Псковской области проводит антинаркотические акции 21.11.2025, 19:200 Газель, Subaru и трактор столкнулись на трассе «Псков» 21.11.2025, 19:010 По вопросам цифровой маркировки товаров в Роспотребнадзор по Псковской области поступило более 40 обращений
21.11.2025, 19:000 Мокрый снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 22 ноября 21.11.2025, 18:400 Михаил Ведерников и Наталья Петкевич возложили цветы к мемориалу в центре Витебска в память о защитниках Родины 21.11.2025, 18:300 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: «Мисс и Миссис Псков-2025» накануне финала 21.11.2025, 18:200 В Псковском филиале университета ФСИН России состоялся семинар, посвященный психолого-педагогическим работе
21.11.2025, 18:190 Зараженную партию луковиц тюльпанов из Германии уничтожат в Псковской области 21.11.2025, 18:160 «Чай втроем»: Светлана Мельникова о чертополохе, голодных экскурсоводах и музейной профдеформации. ВИДЕО 21.11.2025, 18:150 Псковичка представила регион на встрече лидеров «Росмолодёжь.Предпринимай» 21.11.2025, 18:130 В ПТС объяснили, где локализуются основные проблемы с известковыми отложениями
21.11.2025, 18:080 В Пскове не поддержали помилование осужденного за преступление против половой неприкосновенности 21.11.2025, 18:020 Светлана Мельникова: Оставить музейное дело — это жертва 21.11.2025, 18:000 Псковские школьники сделали игрушки для бездомных собак в рамках марафона Добрых дел 21.11.2025, 17:560 Опубликован план приуроченных к Международному дню инвалидов мероприятий в Великих Луках
21.11.2025, 17:530 Минюст объявил новых иноагентов 21.11.2025, 17:510 В каких случаях нужно обратиться к ортодонту, напомнили псковичам 21.11.2025, 17:450 Александр Стройло: Изборск – лучший город Земли! 21.11.2025, 17:440 Суд рассмотрит спор ООО «Перспектива» с администрацией Пскова из-за конкурса на управление домами
21.11.2025, 17:360 «Ростелеком» и «Базис» расскажут об особенностях инфраструктурного ПО 21.11.2025, 17:180 Юные дарования выступят в Пскове с губернаторским симфоническим оркестром 21.11.2025, 17:150 Псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Я в агро» 21.11.2025, 17:110 В СОЦПРОФ поддержали введение ответственности за «тихое увольнение» сотрудников
21.11.2025, 16:560 Бритье по максимуму: цены на станки в России взлетели до рекордных значений 21.11.2025, 16:400 «Прессинг»: Инсайды против фактчекинга, победа агентства ОБС и право первой новости. ВИДЕО 21.11.2025, 16:270 Эксперт рассказал, как настроить мобильный интернет без лишних рисков 21.11.2025, 16:250 Mitsubishi Space Star конфисковали у жителя Пыталовского округа за нетрезвую езду
21.11.2025, 16:210 Большинство псковичей считает допустимым искать новую работу, не уволившись — опрос 21.11.2025, 16:160 Жизнь превратилась в музейное дело: как Светлана Мельникова стала деятелем искусства 21.11.2025, 15:550 «Дневной дозор»: Нужно ли отказаться от партийных списков на выборах? 21.11.2025, 15:510 Музей-заповедник «Изборск» напомнил о перевыпуске Пушкинской карты с 1 января
21.11.2025, 15:480 В псковской деревне Родина появился 4G-интернет 21.11.2025, 15:460 Социальную защиту работников обсудили с главами трех округов Псковской области 21.11.2025, 15:420 Один бетонщик на пять инженеров: стройке угрожает кадровый разрыв 21.11.2025, 15:350 Суд обязал подрядчика исправить дефекты капремонта фасада дома в Дно
21.11.2025, 15:300 Празднование Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных состоялось в Печорах 21.11.2025, 15:270 Второй региональный «Кубок защитников Отечества» пройдет в Пскове 12-13 декабря 21.11.2025, 15:250 На границе РФ в Псковской области у пассажира автобуса изъяли более 2,5 млн рублей 21.11.2025, 15:180 День приёмов псковских участников СВО по социальным вопросам проведет «Единая Россия»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru