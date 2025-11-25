Псковcкая обл.
Экономика

Дмитрий Мельников заявил о тренде на делокализацию в производстве

25.11.2025 16:06

Тренд на делокализацию постепенно формируется на российских производствах. Об этом в эфире программы «Эхономика» на ПЛН FM (102,6 FM) рассказал председатель совета директоров ПАО «АВАР», руководитель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников. 

По словам гостя студии, снижение опасений у иностранных партнеров к торговле с Россией породило тренд делокализации. Зарубежные компании налаживают торговые отношения с Российской Федерацией, вытесняя, по возможности, отечественных производителей.

«В проведении некоторых мероприятий есть такая сложность, что появляется тренд на делокализацию. Это связано с тем, что по ряду нашей продукции некоторые партнеры после 2022 года были очень осторожны. Они освободили место для российских производителей. По некоторым группам товаров этих производителей очень много. Сейчас у иностранных партнеров стало меньше опасений, они больше развивают торговые отношения с Россией и постепенно начинают вытеснять российских производителей там, где они могут», - пояснил Дмитрий Мельников.

Он подчеркнул, что это напрямую связано, например, с законом о локализации автомобилей.

«Есть закон о локализации легковых автомобилей. Но есть определенные изделия, которые не дают баллов по локализации. Менеджеры некоторых предприятий сталкиваются с такой ситуацией, что могут поставить иностранный аналог, который будет дешевле. За счет того, что рубль - одна из самых сильных валют в мире, аналог будет дешевле. Не буду врать, он будет не хуже. Они его ставят, и каких-то последствий, с точки зрения локализации, это не имеет. При этом они экономят деньги своих предприятий и хорошо делают свою работу. Задача же стоит, чтобы требования были соблюдены? Требования соблюдены. Экономический эффект от этих действий достигнут? Достигнут, предприятие экономит деньги. Принимается это решение и, соответственно, появляются изделия, которые произведены не на территории Российской Федерации», - пояснил Дмитрий Мельников.

Он также высказал свое мнение о том, что список предприятий, которые дают баллы локализации, необходимо расширять, чтобы у производителей был выбор.

«Тут вопрос, который мы будем прорабатывать и с правительством области, и с "Деловой Россией". Я надеюсь, что эту инициативу горячо поддержат в министерстве. Нам нужно расширить закон о локализации и добавить туда больше производителей. Чем больше будет российских производителей в законе, тем больше у автопроизводителей будет выбор. Больший выбор дает возможность заводам отсеивать те предприятия, которые им будут казаться хуже, но будет давать возможность набирать необходимое количество баллов. Это мое мнение», - подытожил Дмитрий Мельников.

Источник: Псковская Лента Новостей
